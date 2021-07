PSG Mercato : Nouvelle confirmation pour Alphonse Areola

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 23:05

De retour de prêt, Alphonse Areola devrait à nouveau quitter le Paris Saint-Germain. Le portier de 28 ans devrait retourner en Angleterre dans les prochaines semaines. Une tendance que vient encore de confirmer la presse anglaise.

PSG Transfert : Vers un nouveau départ pour Alphonse Areola

Le Paris Saint-Germain réalise jusqu’ici un mercato estival à la hauteur de sa stature. Le PSG a déjà bouclé trois signatures XXL à zéro euro en recrutant Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a également déboursé 60 millions d’euros pour s’attacher les services du latéral droit marocain Achraf Hakimi. Le board parisien devrait observer une légère trêve avant de poursuivre ses emplettes. Le club de la capitale s’attend en effet à quelques ventes cet été pour dégraisser son effectif et dégager quelques liquidités avant de recruter à nouveau. Dans ce sens, Paris devrait une fois de plus se séparer d’ Alphonse Areola. Avec l’arrivée de Donnarumma, le champion du monde tricolore voit de nouveau son avenir compromis dans la capitale.

Un retour en Premier League pour Areola cet été

La saison dernière, Alphonse Areola était prêté avec option à Fulham. Auteur de 36 matchs en championnat, il n’a pas empêché la descente du club londonien en Championship. Avec la relégation des Cottagers, un transfert du portier parisien à Fulham est désormais loin d’être réalisable. Ces derniers jours, le nom du titi du PSG est associé à un autre club de Premier League. Révélé par L’Équipe, l’intérêt de West Ham United vient d’être confirmé par le Daily Mail. D’après le média anglais, les dirigeants des deux clubs sont actuellement en discussions pour une signature du gardien de but formé au PSG chez les Hammers. Un prêt assorti d’une option d’achat dont le montant n’a pas fuité est évoqué par cette source.