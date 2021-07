Barça Mercato : Une décision attendue pour Ousmane Dembélé

Publié par Timothée Jean le 16 juillet 2021 à 19:20

Ousmane Dembélé n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone. Pour éviter une mauvaise surprise dans quelques mois, la direction catalane aurait décidé d’entamer les négociations pour prolonger l’attaquant français.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé devra trancher

Recruté contre un chèque de 140 M€ (bonus compris) en provenance du Borussia Dortmund en 2017, Ousmane Dembélé se retrouve face à un choix décisif concernant la suite de sa carrière. L’international français n’a plus qu’une année de contrat avec le Barça et devra trancher. Va-t-il prolonger ou décidera-t-il de partir gratuitement dans un an ? Pour la direction du FC Barcelone, il n'est pas envisageable de prendre le risque de le voir partir gratuitement la saison prochaine.

Malgré ses blessures à répétition, la direction catalane sait qu’Ousmane Dembélé conserve une belle cote sur le marché des transferts et reste un joueur d’avenir. Raison pour laquelle le Barça souhaite impérativement prolonger son bail expirant en juin 2022. Mundo Deportivo révèle que les dirigeants catalans et l'entourage d’Ousmane Dembélé ont convenu de se rencontrer prochainement pour étudier les conditions d'une éventuelle prolongation.

Le but de cette rencontre sera bien évidemment de trouver un terrain d'entente concernant la prolongation du joueur. Mais en cas de désaccord, Ousmane Dembélé pourrait être cédé lors de mercato estival afin de renflouer les caisses du Barça, durement éprouvées par la crise financière. La balle est désormais dans le camp du champion du monde. Le PSG et le Bayern Munich suivrait de très près l’évolution de ce dossier.

Dembélé absent pour le début de la saison

Après des débuts poussifs au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a retrouvé des sensations en Catalogne. La saison dernière, il inscrit 11 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Convoqué en équipe de France pour disputer l’Euro 2020, l’attaquant français a été victime d'une grave blessure au biceps fémoral lors du match contre la Hongrie (1-1). Une blessure qui l'éloignera des pelouses durant quatre mois. Le champion du monde sera donc absent pour le début de la saison avec le FC Barcelone.