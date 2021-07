ASSE Mercato : Un cadre de Claude Puel confirme son départ !

Publié par ALEXIS le 17 juillet 2021 à 14:45

Comme pressenti, Jessy Moulin va quitter l’ ASSE. Il a annoncé son départ dans un tweet. Il devrait s’engager avec l’ES Troyes AC, promu en Ligue 1. Le gardien de but est attendu dans l’Aube, ce samedi, pour y passer la traditionnelle visite médicale chez le promu en Ligue 1.

ASSE : Jessy Moulin attendu à Troyes ce samedi

Suppléé valablement par le jeune Étienne Green (21 ans) en fin de saison dernière, Jessy Moulin est sur le point de quitter l’ ASSE pour rebondir ailleurs. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il annonce lui-même son départ, mais à mots couverts. « Essayer d’être un exemple jusqu’au bout. Allez les Verts », a-t-il écrit sur Twitter, avec en illustration, une photo de lui, très engagé, bien concentré et concerné à l'entraînement. Notons que le portier de 35 ans a repris la préparation estivale avec les Verts.

Jessy Moulin devrait signer un contrat de 2 ans à l’ESTAC, dans l’équipe entraînée par son ancien coéquipier Laurent Batlles. Le portier de l’AS Saint-Étienne est attendu à Troyes pour passer les tests physiques et médicaux, avant la signature de son contrat avec le club aubois. Selon L'Est Éclair, il devrait être la doublure de Gautier Gallon chez le promu. Rappelons que le portier de 35 ans est sous contrat chez les Verts jusqu'en juin 2022 et sa valeur marchande est évaluée à 600 000 euros par le site spécialisé Tranfermarkt. Cependant, il devrait être libéré de sa dernière année de bail.

Départ de l'AS Saint-Étienne après 22 ans ?

Jessy Moulin a été formé à l’académie de l’ ASSE entre 1999 et 2008. Il a fait pratiquement toute sa carrière au sein de son club formateur. Pour lui permettre de s’aguerrir, il avait été prêté à l’AC Arles (2008-2009), à l’EFC Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010), puis à Clermont Foot (20111-2012). De la saison 2012-2013 à janvier 2020, il avait été la doublure de Stéphane Ruffier.

Promu titulaire en février 2020, le natif de Valence (France) n’avait pas pu aller au bout de la saison, finalement interrompue en raison de la pandémie de Covid-19, en mars 2020. Claude Puel lui avait renouvelé sa confiance la saison dernière (2020-2021), jusqu’à sa blessure en mars 2021. En 13 saisons à l’ ASSE, Jessy Moulin compte 65 matchs sous le maillot des Verts, dont 48 en Ligue 1. Il a concédé 79 buts et a réussi 20 clean sheet.