ASSE Mercato : Après Ruffier, Jessy Moulin évoque un départ

Publié le 25 février 2021 à 09:00

Numéro 1 au poste de gardien sous Claude Puel, Jessy Moulin s’est exprimé sur le limogeage de Stéphane Ruffier de l’ ASSE. Le portier stéphanois a également évoqué son avenir alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec les Verts.

Les vérités de Moulin suite au départ de Ruffier de l’ ASSE

Stéphane Ruffier est un néo-retraité depuis son licenciement de l’AS Saint-Étienne en janvier. Un conflit ouvert avec Claude Puel a débouché au licenciement du portier de 34 ans. Avant que son départ ne soit effectif, le coach de l’ ASSE avait depuis de longs mois conforté Jessy Moulin au poste de numéro 1. Dans un entretien à France Bleu Loire, le portier de 35 ans est revenu sur son changement de statut à Saint-Étienne. « Je savais que j’allais être comparé, c’est normal […] Je pense qu’on m’a un peu fait le procès de Stéphane Ruffier alors que moi j’ai juste continué à travailler. Moi je vois plus le fait d’une coïncidence. Le fait de faire des clean-sheets, c’est plus dû à l’équipe et au chemin qu’on est en train de prendre en ce début d’année », a déclaré le portier stéphanois.

Le rêve de Moulin après Sainté

Dans sa sortie, Jessy Moulin a abordé la question de son avenir. Formé à l’ ASSE, il arrive en fin de contrat en 2022. À 35 ans, son avenir reste encore à éclaircir avec son club formateur. En cas de non-prolongation de son contrat, le gardien de but a dévoilé sa destination de rêve. « La MLS, ça me fait rêver. C’est le rêve américain. Ça commence à être un championnat incroyable. Ça reste un rêve, Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs », a confié le protégé de Claude Puel. Reste plus qu’à savoir quelle franchise de MLS l’aidera à réaliser son « rêve américain » en cas de départ du Forez.













Par Ange A.