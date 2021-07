Mercato OL : Aulas tente un gros coup inattendu à Barcelone !

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 20:43

Le Mercato OL pourrait s’animer dans les prochains jours avec des tractations avec le Barça. Jean-Michel Aulas et Juninho étant intéressés par un indésirable de Ronald Koeman.

Mercato OL : Aulas aimerait rapatrier Samuel Umtiti

Et si Jean-Michel Aulas et Juninho réservaient une grosse surprise aux supporters de l’Olympique Lyonnais durant ce mercato estival ? D’après les révélations livrées par le quotidien catalan Sport, les dirigeants de l’OL travaillent en ce moment sur un retour de Samuel Umtiti. Indésirable au FC Barcelone, l’ancien défenseur central lyonnais est placé en haut de la liste des joueurs qui devraient quitter les Blaugranas cet été. Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais, l’international français de 27 ans pourrait finalement revenir dans le Rhône.

D’après Mundo Deportivo, Pablo Longoria n’a jamais eu l’intention de faire une offre dans ce dossier. Parti en juillet 2016 contre un chèque de 25 millions d’euros, Samuel Umtiti perçoit mensuellement 1,33 million d’euros à Barcelone et Joan Laporta qui doit faire des économies afin de finaliser la prolongation de Lionel Messi et enregistrer les nouvelles recrues (Sergio Aguero, Memphis Depay et Éric Garcia) veut absolument se débarrasser du natif de Yaoundé. Une occasion que l’Olympique Lyonnais veut mettre à son profit pour faire revenir à la maison son ancien défenseur. Jean-Michel Aulas et Juninho ont même un plan pour tenter d’y parvenir.

Le Barça prêt à faciliter la tâche à l’OL ?

Le journal explique que les dirigeants de l’OL et leurs homologues du FC Barcelone ont d’ores et déjà ouvert les négociations pour Samuel Umtiti. Pour réaliser cette opération, les Lyonnais proposent aux Barcelonais un prêt assorti d’une option d’achat avec une prise en charge de 50% du salaire du champion du monde 2018. La balle est désormais dans le camp du Barça. Pour rappel, Umtiti est lié au club espagnol jusqu’en juin 2023.