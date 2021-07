OGC Nice : Coup dur, un gros départ annoncé ce dimanche

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 02:30

Actuellement en stage, l’ OGC Nice vent d’enregistrer un coup dur. Un élément de Christophe Galtier va quitter le rassemblement des Aiglons dans les prochaines ce dimanche.

Départ annoncé à l’ OGC Nice ce dimanche

Neuvième de Ligue 1 au terme du dernier exercice écoulé, l’ OGC Nice a choisi Christophe Galtier pour mener ses troupes. Champion de France avec le Lille OSC, le technicien s’est tourné vers le projet niçois après son sacre avec le LOSC. En attendant la reprise officielle du championnat, le nouveau coach des Aiglons réalise des débuts poussifs avec sa nouvelle équipe. Samedi, il a signé sa première victoire avec le Gym lors de sa quatrième sortie. Jusqu’ici les Aiglons ne comptaient que deux nuls et une défaite. Alors qu’il vient de remporter son premier match, l’entraîneur niçois est contraint de poursuivre la présaison sans Morgan Schneiderlin. Le club a annoncé le départ du milieu de terrain touché vendredi en amical.

Grave blessure en vue pour Schneiderlin ?

Dans son communiqué, l’ OGC Nice indique le milieu de terrain « quittera ce dimanche matin Divonne-les-Bains, où les Aiglons sont actuellement en stage d'avant-saison ». Le milieu de terrain de 31 ans souffre d’une blessure au genou. Il va regagner Nice en début de semaine pour effectuer « de nouveaux examens » et « entamer des soins d'une manière spécifique et adaptée ». Ces examens permettront de déterminer la nature de blessure et le cas échéant la durée de son indisponibilité.