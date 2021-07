PSG Mercato : Paredes lâche une annonce foudroyante sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2021 à 13:14

Coéquipier de Lionel Messi durant la Copa America remportée par l’Argentine, Leandro Paredes a longuement discuté avec l’attaquant du Barça annoncé au PSG. Le milieu de terrain parisien a livré une grosse confidence sur ce dossier.

Paredes : « On a beaucoup parlé au PSG du fait que Messi pourrait venir »

Le Paris Saint-Germain n’aura pas Lionel Messi. Débarquée en 2000 chez les jeunes, la star argentine n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone. À 33 ans, le septuple Ballon d’Or a fait le choix de la continuité et d’être l’homme d’un seul club. Vainqueur de la Copa America au côté du capitaine des Blaugranas, Leandro Paredes a confirmé que l’avenir de Messi a bel et bien été un sujet au PSG. Toutefois, le milieu parisien a affiché sa déception de ne pas voir son compatriote le rejoindre au PSG.

« Oui, on en a beaucoup parlé au club quand il est sorti que Leo pourrait venir à Paris. C’était un rêve qu’il puisse être avec nous la saison suivante, mais bon, ça ne se fera pas et j’espère qu’il en profitera là où il jouera », a déclaré l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg lors d’une interview accordée à la chaîne américaine ESPN. D’ailleurs, le Barça accélère pour finaliser la prolongation de la Pulga.

Le Barça demande l’aide des cadres pour prolonger Messi

En effet, d’après les révélations du Daily Mail, la direction du FC Barcelone tente de convaincre certains cadres de l’équipe de Ronald Koeman d’accepter une baisse de leurs émoluments. Reçus par le directeur du football, Mateu Alemany, Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba ont ainsi été invités par la direction à réduire leurs salaires.

Au cours de cet échange, le collaborateur du président Joan Laporta a expliqué que ce sacrifice que le club leur demande pourrait les aider à entériner la prolongation de Lionel Messi et l’arrivée des recrues (Sergio Aguero, Memphis Depay, Éric Garcia et Emerson), dont les licences sont bloquées par la Liga en raison de la situation économique critique du Barça. De son côté, le quotidien catalan Sport assure que Pique, Busquets, Roberto et Alba ne sont pas les seuls concernés puisque le FC Barcelone a envoyé une lettre personnalisée à tout l’effectif professionnel pour le même motif.