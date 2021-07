OL : Préparation, le groupe de Bosz pour le stage en Espagne

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 13:50

L’ OL s’est envolé pour l’Espagne, ce lundi, pour un stage d’une semaine. Peter Bosz a convoqué 27 joueurs pour la préparation estivale à Murcie.

L' OL en stage à Murcie du 19 et 26 juillet

L’ OL a entamé une phase importante de sa préparation estivale, ce lundi. Peter Bosz et son équipe se déplacent dans le sud de l’Espagne pour préparer la nouvelle saison (2021-2022) de la Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné le dimanche 8 août 2021. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a retenu un groupe de 27 joueurs pour le déplacement à Murcie. Le stage de préparation se déroulera du lundi 19 juillet au lundi 26 juillet.

À noter que l’international belge, Jason Denayer, figure bien sur la liste du technicien néerlandais, mais il rejoindra ses coéquipiers le vendredi 23 juillet matin. Quant à Lucas Paqueta et Joachim Andersen, ils sont encore en vacances après leur participation respective à la Copa América et à l’Euro 2020. Concernant Jeff Reine-Adélaïde (de retour de blessure) et Pape Cheikh Diop, ils sont absents de l’équipe de Peter Bosz.

Deux matchs amicaux contre Villarreal et Sporting Portugal

Le stage de préparation en Espagne sera marqué par deux matchs amicaux. Les Lyonnais affronteront Villarreal, au Pinatar Football Center (huis clos, en direct sur OL Play) le jeudi 22 juillet (20 h), puis le Sporting Portugal, à Lisbonne (en direct sur Canal + Sport) le dimanche 25 juillet (21 h). À souligner que l’ OL fait le voyage dans une bonne dynamique, car les Gones sont invaincus lors de leurs trois premiers matchs amicaux tests. Ils ont étrillé respectivement le Football Bourg-en-Bresse-Péronnas (5-1), le FC Villefranche (2-0) et le VfL Wolfsburg (4-1).

Le groupe de l' OL en Espagne : Lopes, Pollersbeck, M. Barcola - Da Silva, Denayer, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Y. Koné, Lukeba, Marcelo - Aouar, Caqueret, F. Da Silva, Jean Lucas, H. Keita, Thiago Mendes, Thomas - B. Barcola, Bossiwa, Cherki, Cornet, Dembélé, Kadewere, Slimani, Toko Ekambi.