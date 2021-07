PSG Mercato : Après Wijnaldum, un autre gros coup à Liverpool ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 14:05

Malgré l’arrivée gratuite de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, le PSG rêve de mettre la main sur un autre milieu de terrain d’ici la fin du mercato estival. Et le club de la capitale pourrait une nouvelle fois frapper un autre gros coup chez les Reds.

Mercato PSG : Pochettino surveille la situation de Henderson

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain vise encore une autre pointure au milieu de terrain. Si la priorité du Qatar se nomme Paul Pogba, Manchester United et l’international français de 28 ans ne semblent pas encore réellement certains de vouloir se séparer cet été, à un an de la fin de leur collaboration nouée depuis 2016. Leonardo se tourne donc vers d’autres cieux afin de dénicher l’oiseau rare.

En France, le directeur sportif du club parisien continue d’avoir un oeil sur les dossiers Edouardo Camavinga (Stade Rennais) et Houssem Aouar (OL). Mais selon la presse britannique, c’est en Premier League que Mauricio Pochettino rêve de piocher son nouveau renfort. En effet, d’après les informations du média The Athletic, l’entraîneur du PSG surveille avec attention la situation de Jordan Henderson. Fan du milieu de terrain de 31 ans, l’ancien coach de Tottenham aimerait le voir rejoindre son ancien coéquipier Wijnaldum en Ligue 1 la saison prochaine.

Jordan Henderson prêt à quitter Liverpool cet été ?

Débarqué en 2011 en provenance de Sunderland contre un chèque de 18 millions d’euros, l’international anglais est lié aux Reds jusqu’au 30 juin 2022. À un an de la fin donc de son bail, il est en négociation avec sa direction pour un renouvellement de contrat. Seulement, les deux parties ne parviennent pas à un accord et une vente du récent vice-champion d’Europe pourrait être envisagée pour ne pas voir Jordan Henderson s’en aller gratuitement l’été prochain, comme Wijnaldum l’a fait à la fin de la saison écoulée.

Selon la même source, le PSG n'est pas le seul club intéressé puisque l'Atlético Madrid est également sur le coup. Une information à prendre avec des pincettes puisque cet intérêt subit du Paris Saint-Germain pourrait être une manoeuvre du clan Jordan Henderson pour mettre la pression sur les dirigeants de Liverpool dans les négociations. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le nom du PSG est utilisé de la sorte.