Alors que plusieurs départs se profilent déjà au PSG, un titi parisien devrait lui aussi quitter le club pour trouver du temps de jeu loin de la capitale.

Mercato PSG : Ismaël Gharbi se dirige vers la Suisse

Alors que Marco Verratti est sur le départ, et que Georginio Wijnaldum essaie de trouver une solution pour rompre son contrat, l'opération dégraissage semble en bonne voie pour le PSG, notamment au milieu de terrain. Néanmoins, les deux joueurs expérimentés, s'ils venaient à quitter le club, ne seraient sans doute pas les seuls, puisque qu'Ismaël Gharbi, considéré comme l'un des très grands espoirs du club, se dirige vers la Suisse cet été.

Apparu à 8 reprises la saison passée, et auteur de son tout premier but en Ligue 1, Ismaël Gharbi n'a pas refoulé les pelouses depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, et ne semble donc pas être dans les plans du coach espagnol. Ainsi, il devrait être prêté pour avoir du temps de jeu dans un club moins huppé que le Paris Saint-Germain, puisque la nouvelle politique du club consiste à faire jouer les jeunes du centre de formation, que ce soit à Paris ou ailleurs, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années.

Ismaël Gharbi en quête d'expérience à Lausanne-Ouchy

À seulement 19 ans, Ismaël Gharbi a déjà montré de belles choses lors de ses entrées en jeu la saison dernière. Le PSG ne veut pas que ce talent soit gâché, et devrait donc le prêter au club de Lausanne, qui semble très intéressé par son profil. En effet, alors que Warren Zaïre-Emery début cette saison en tant que titulaire, il ne semble pas avoir de place, au milieu de terrain, pour un jeune diamant du centre de formation parisien.

Si l'on en croit les informations de L'Équipe, le jeune Ismaël Gharbi va donc être prêté à Lausanne, tout juste promu en première division suisse, et qui est donc en quête de renfort pour cette saison. Ce prêt devrait durer une saison, et ne devrait pas comprendre d'option d'achat puisque le PSG compte sur l'international U19 espagnol pour l'avenir.