OM Mercato : Une lueur d’espoir dans le dossier Coutinho

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2021 à 16:45

L’ OM sait bien que le salaire colossal de Philippe Coutinho est un obstacle majeur pour sa venue à Marseille. Néanmoins, le club phocéen vient de recevoir une bonne nouvelle pour le milieu offensif du FC Barcelone.

OM Mercato : Philippe Coutinho finalement vendu au rabais ?

Le média catalan L’Esporti assurait récemment que l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Philippe Coutinho, en manque de temps de jeu au FC Barcelone. Revenu de son prêt d’une saison (2019-2020) du Bayern Munich, le milieu offensif brésilien ne rentre toujours pas dans les plans du FC Barcelone. Cette saison, il n’a disputé que 14 rencontres sous les couleurs barcelonaises.

Recrue la plus chère de l’histoire du Barça, qui a déboursé environ 160 M€ pour son transfert (bonus compris), Philippe Coutinho est en difficulté en Catalogne. Le FC Barcelone envisagerait même de le céder cet été afin de renflouer ses caisses. Le journal AS révèle que le FC Barcelone attendrait un chèque d'environ 50 M€ pour acter son départ. Seulement, ce tarif refroidit sérieusement ses prétendants, d’autant plus que Philippe Coutinho bénéficie d’un salaire colossal.

Son salaire annuel estimé à plus de 17 M€ reste hors de portée de l’ OM, qui ne peut assurer une telle charge. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille se retrouvaient donc contraints de regarder vers d’autres cibles moins onéreuses. Cependant, les Olympiens viennent de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier d’envergure. Une clause spécifique pourrait contraindre le Barça à revoir ses exigences financières à la baisse.

Une clause spécifique liée au contrat de Coutinho

Le journal AS révèle en effet qu’au moment du transfert de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool, le FC Barcelone a accepté d’inclure une clause dans son contrat. Si le milieu offensif jouait plus de 100 matchs avec les Blaugranas, le club catalan serait obligé de verser 20 M€ supplémentaires aux Reds. Le Brésilien comptabilise actuellement 90 matchs disputés au total avec le FC Barcelone.

Les Catalans sont tellement dans le dur économiquement qu'on se demande alors où ils trouveront les 20 M€ nécessaires au paiement de cette clause si Coutinho venait atteindre cette barre la saison prochaine. L’option privilégiée reste alors sa vente dès cet été. Les dirigeants du Barça seraient ainsi prêts à faire de gros efforts afin de faciliter le départ Philippe Coutinho, ce qui pourrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Mais les dirigeants marseillais devront se méfier de la concurrence anglaise dans ce dossier. Everton et Leicester City seraient également l’affût pour le Catalan.