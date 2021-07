Angers SCO Mercato : Nouvelle signature au Sporting Club

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 05:45

Angers SCO a officialisé la signature de contrat d’un nouveau joueur ce lundi. Il s’agit de la 3e recrue estivale des Angevins.

Angers SCO : Batista Mendy signe un contrat de 3 ans

Relégué en Ligue 2 par la DNCG lors de son premier passage devant le gendarme financier des clubs professionnel, Angers SCO s’est tiré d’affaire. Dès lors, le club du président Saïd Chabane peut désormais recruter de nouveaux joueurs. Sans perdre de temps, le Sporting Club de l’Ouest s’est lancé sur le marché. Ce lundi, il a officialisé la signature de Batista Mendy, un jeune joueur prometteur mis à l’essai ces derniers jours. « Vous l'attendiez... Batista Mendy est officiellement Angevin ! Le jeune milieu de terrain s'est engagé avec Angers SCO pour 3 saisons. Bienvenue Batista », a communiqué le club de Ligue 1. La recrue a paraphé un bail valide jusqu’à fin juin 2024.

Le milieu défensif de 21 ans est arrivé libre au SCO, car il était libre de tout engagement depuis la fin de son contrat au FC Nantes le 30 juin 2021. Bien avant le natif de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le club entraîné par Gérald Baticle avait recruté Blondon Meyapya (défenseur de 20 ans), Azzedine Ounahi (milieu de terrain, 21 ans) et Noah Nadje (attaquant de 17 ans).

Seulement 3 matchs disputés avec les pros au FC Nantes

Batista Mendy a fait ses classes au FC Nantes. Cependant, il n’a pas eu sa chance d'exploser avec l’équipe professionnelle des Canaris. Le Franco-Sénégalais a fait seulement 3 apparitions sous le maillot des Jaune et Vert, soit 2 en Ligue 1 et une en coupe de France la saison dernière (2020-2021). Notons que la recrue d’Angers SCO est une pépite qui a connu les sélections de jeunes en Équipe de France (U16, U17, U18 et U19). Elle a totalisé 24 sélections entre 2015 et 2019.