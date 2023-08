Depuis le départ de Boubacar Traoré, le FC Metz cherche son successeur. Une nouvelle piste a été activée ce dimanche, avec Batista Mendy de l'Angers SCO.

Mercato FC Metz : Batista Mendy pour remplacer Boubacar Traoré ?

Promu en Ligue 1 cette saison, le FC Metz veut bien figurer pour son retour. Le club à la Croix de Lorraine a encaissé le départ de plusieurs cadres et souhaite se renforcer pour ne pas avoir un effectif plus faible. Ce dimanche, la priorité semble être le poste de milieu défensif. Selon Foot Mercato, les Grenats ont coché le nom de Batista Mendy. Titulaire dans l'entrejeu de l'Angers SCO, il sort de deux saisons bien remplies en Ligue 1 (69 matchs joués). Et ce, à seulement 23 ans.

Son profil peut donc être intéressant pour un club comme le FC Metz, qui cherchera à assurer son maintien avant tout. Cependant, il y a une grosse concurrence. Le média sportif ajoute que plusieurs clubs seraient sur les rangs du joueur, estimé à 5 millions d'euros par les dirigeants de l'Angers SCO. Le départ de Boubacar Traoré, définitivement transféré à Wolverhampton après plus d'un an de négociations, n'est donc pas certain d'être compensé dans les jours à venir.

Almeria, Trabzonspor, Francfort... Mendy est très courtisé

On compte six équipes parmi les prétendants de Batista Mendy : le FC Metz donc, mais aussi l'UD Almeria, Trabzonspor, l'Eintracht Francfort, l'US Lecce et Valence. Des concurrents de taille pour le club lorrain, d'autant que certains pourraient attirer le joueur rien que par leur nom. C'est Trabzonspor qui aurait une légère avance sur les autres. Le projet des dirigeants turcs plairait au milieu défensif et à son entourage.

Reste à convaincre l'Angers SCO de céder son élément, ce qui ne sera pas simple. Relégué en Ligue 2, le club de l'Anjou vient de perdre son premier match de championnat à Laval (1-0). Batista Mendy n'était pas de la partie et a beaucoup manqué dans l'entrejeu. Arrivé pour concurrencer le joueur au même poste cet été, Joseph Lopy n'a pas convaincu. L'ancien Sochalien a même fait partie des Scoïstes les plus en difficulté. Autant d'évènements qui devraient repousser le départ de Batista Mendy. De son côté, le FC Metz pourrait tenter sa chance dans les prochains jours.