Angers SCO : Un absent au milieu face au RC Strasbourg

Publié par Enzo Vidy le 16 février 2023 à 15:06

Toujours cloué à la dernière place du classement, Angers SCO doit absolument gagner à Strasbourg, mais enregistre déjà un absent.

Angers SCO a réussi à stopper son interminable série de défaites, mais ne parvient toujours pas à gagner en championnat. Toujours 20e de Ligue 1, les Angevins possèdent un faible total de 10 points au compteur, et comptent 9 longueurs de retard sur la 16e place actuellement occupée par l'ESTAC, synonyme de maintien en fin de saison.

Après 13 défaites de suite, les joueurs d'Abdel Bouhazama restent sur deux matchs nul à Lorient (0-0), et plus récemment face à Auxerre le week-end dernier (1-1). Pour retrouver la trace d'une victoire d'Angers SCO cette saison, il faut remonter au 18 septembre dernier, et une victoire 1-0 sur la pelouse de l'OGC Nice.

C'est donc une équipe en grand manque de confiance qui va se rendre à la Meinau samedi prochain, et qui devra en plus de cela composer avec une absence sur la pelouse de Strasbourg.

Angers SCO : Batista Mendy suspendu pour le déplacement à Strasbourg

Suite à une accumulation de cartons jaunes en l'espace de 10 matchs, Batista Mendy ne sera pas du voyage samedi pour la rencontre d'Angers SCO à Strasbourg. Le milieu de terrain angevin, qui a déjà disputé 21 matchs de championnat cette saison avec le SCO a été averti pour la trosième fois en 4 matchs lors du match nul de son équipe à Lorient le 5 février dernier.

C'est donc une solution en moins pour Abdel Bouhazama, qui doit composer sans Ali Keila, Yahia Fofana, Ulrick Eneme-Elia, et Loïs Diony tous blessés depuis plusieurs semaines maintenant. Une nouvelle contre-performance samedi à la Meinau pourrait être fatale pour Angers SCO, qui n'aura pas d'autres choix que de s'imposer, et ce, malgré un effectif considérablement diminué.