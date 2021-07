ASSE Mercato : Officiel, Jessy Moulin a signé à l'ES Troyes AC

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 10:55

Jessy Moulin a quitté l’ ASSE et a signé avec l’ES Troyes AC, comme pressenti. Il s’est engagé pour deux saisons avec le club promu en Ligue 1. Les deux clubs ont officialisé la signature du gardien de but, ce mardi.

ASSE : Jessy Moulin signe un contrat de 2 ans à l'ESTAC

Après 22 ans passés à l’ ASSE, Jessy Moulin est parti du club officiellement ce mardi 20 juillet 2021. Il a été libéré de sa dernière année de contrat et a rejoint l’ESTAC, promu dans l’élite à l’issue de la saison dernière. Le portier de 35 ans retrouve ainsi un ancien de la maison des Verts, Laurent Batlles, actuel entraîneur du club aubois. Ce dernier a été joueur (2010-2012) et ex-coach adjoint chez les Stéphanois (2015-2016). « Ce mardi, Jessy Moulin (35 ans) a officiellement paraphé un contrat de deux ans avec Troyes, promu en Ligue 1 Uber Eats », a communiqué l’AS Saint-Étienne.

Une information confirmée également par les Troyens sur leur site internet. « L'ES Troyes AC est heureuse d'annoncer la venue de Jessy Moulin, qui a paraphé un contrat de deux ans. Il est lié au club jusqu'à juin 2023. L'ensemble du club souhaite la bienvenue à Jessy », a écrit le promu.

L'AS Saint-Étienne loue le professionnalisme de Moulin

« C’est une page qui se tourne ou plutôt un livre », comme l’a souligné l’ ASSE. Car Jessy Moulin était arrivé dans le Forez en 1999, à l’âge de 13 ans, et il repart à 35 ans comme une icône, avec un lien très fort avec le club ligérien et ses supporters. « L’ ASSE remercie Jessy Moulin pour son professionnalisme, son dévouement et ses qualités humaines qui en ont fait un exemple […]. Dirigeants, staffs, joueurs et salariés du club lui souhaitent pleine réussite sous ses nouvelles couleurs », a conclu Sainté.