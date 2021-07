Mercato OL : Bosz met la pression sur Juninho pour les renforts

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 15:35

L’ OL n’est pas très actif lors de ce mercato estival. La priorité du club rhodanien est de vendre d’abord pour faire la place à de nouveaux joueurs. Cependant, Peter Bosz se montre impatient. Il attend des renforts dès à présent à deux postes prioritaires.

OL : Peter Bosz attend toujours André Onana

En stage en Espagne en ce moment, l’ OL prépare activement la nouvelle saison, dont le coup d’envoi est prévu le 8 août 2021. À moins de trois semaines de la première journée de la Ligue 1, Peter Bosz tente de mettre un coup de pression sur Juninho, afin de renforcer son équipe. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais attend toujours le gardien de but choisi, André Onana. D’après L’Équipe, Juninho est toujours en discussion avec le club néerlandais de l’international camerounais, mais n’a pas encore trouvé d’accord pour son transfert.

« D’accord, à quelques détails près, avec le joueur, le club rhodanien négocie encore avec l'Ajax Amsterdam », a indiqué le quotidien sportif. Peter Bosz a eu André Onana sous ses ordres lors de la saison 2016-2017 chez les Ajacides. Il souhaite le mettre en concurrence avec Anthony Lopes à l’ OL.

Le coach des Lyonnais veut aussi « un attaquant d'envergure »

Mais ce n’est pas tout ! Le coach des Gones a une autre priorité, il veut un attaquant pour remplacer Memphis Depay, parti libre au FC Barcelone. Le technicien néerlandais a même décrit le profil du joueur offensif qu’il veut à Juninho. Selon la source, Peter Bosz « veut un attaquant d'envergure ». Rappelons que l’ OL a recruté deux défenseurs cet été : Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres. L’arrière central de 33 ans et l’arrière gauche de 27 ans sont arrivés librement, respectivement du Stade Rennais et de Vasco de Gama (Brésil).

Dans le sens des départs, les Gones ont transféré Melvin Bard à l’OGC Nice pour 3 M€, plus des bonus de 2 M€. Très courtisés, Houssem Aouar (Arsenal), Thiago Mendes (Flamengo), Maxwel Cornet (Leeds, Burnley FC et Hertha Berlin) pourraient suivre.