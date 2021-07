PSG : Bonne nouvelle pour Achraf Hakimi avant le LOSC

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 18:15

Achraf Hakimi, l’une des trois recrues estivales en date du PSG, a été testé positif avant le match amical contre le FC Chambly (2-2), samedi dernier. Ce mardi, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le défenseur arrivé de l’Inter Milan (Italie).

PSG : Achraf Hakimi de retour à l'entraînement dimanche ?

Le PSG a investi 60 M€ dans le transfert d’Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Il a signé un long contrat de cinq ans avec le club de la capitale le 6 juillet 2021. L’arrière latéral gauche a même disputé son premier match (amical), contre Le Mans FC (4-0), le 14 juillet. Cependant, il n’était pas disponible pour le deuxième match de préparation estivale contre le FC Chambly. Et pour cause, la recrue estivale du Paris Saint-Germain a été testée positive avant le match face au club isarien. Quatre jours plus tard, les nouvelles sont bonnes pour Mauricio Pochettino et les supporters parisiens.

Selon RMC Sport, le défenseur marocain va mieux et devrait reprendre les entraînements le 25 juillet. « L’absence d’Achraf Hakimi ne devrait pas durer longtemps. Il devrait reprendre l’entraînement dès dimanche », a rassuré la source. Elle a fait une précision ensuite sur le test positif du nouveau joueur du PSG. Le latéral gauche « a été victime d’une surcharge virale, mais n’a pas véritablement contracté le coronavirus une deuxième fois » d’après la radio. Selon le média, le cas de l’ex-joueur de l'Inter Milan « peut s’expliquer par le fait qu’il a déjà eu le coronavirus la saison dernière et a reçu une dose vaccinale ».

Le Marocain opérationnel pour le Trophée des champions ?

Il faut indiquer que les Rouge et Bleu vont poursuivre leur série de matchs amicaux contre le FC Augsbourg (21 juillet) et le Genoa (24 juillet). L'équipe de Mauricio Pochettino démarrera la nouvelle saison contre le LOSC, sacré champion 2021. Ce sera le 1er août en Israël, lors du Trophée des champions. Achraf Hakimi sera-t-il opérationnel pour ce match ou pour le championnat ? Aucune certitude pour l'instant. Rappelons que le PSG affrontera le promu, l'ES Troyes AC, lors de la 1ère journée de la Ligue 1, le dimanche 8 août (13h) au Stade de l'Aube.