Barça Mercato : Le Bayern négocie pour un latéral espagnol

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 19:35

Selon le média espagnol Goal, les dirigeants bavarois aurait fait du poste de latéral une priorité lors de ce mercato estival. Si de nombreuses rumeurs envoyaient les bavarois vers des pistes en Ligue 1, c’est bien au FC Barcelone que le nouveau coach allemand Julian Nagelsmann souhaite recruter. Alors que l’américain Sergiño Dest semblait avoir le profil le plus attirant, c’est finalement l’espagnol Sergi Roberto, qui pourrait rejoindre la Bundesliga la saison prochaine, après 11 années passées en Catalogne. Le latéral Emerson, recruté par le Barça cette saison, est aussi une piste privilégiée par le Bayern Munich.

Barça : Le Bayern piste trois défenseurs Blaugranas

Le club de Joan Laporta, qui devrait officialiser prochainement la prolongation de contrat de Lionel Messi, est dans l’obligation de se délester à tout prix de plusieurs joueurs de son effectif. Le secteur le plus touché reste la défense. On l'évoquait ces derniers jours, plusieurs défenseurs du Barça, notamment les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont poussés vers la sortie. En parallèle, le Bayern Munich cherche lui à reconstruire sa défense, notamment son flanc droit. Peu convaincu par Bouna Sarr, Nagelsmann et ses dirigeants se sont orientés vers le FC Barcelone pour se renforcer, notamment avec trois joueurs, Dest, Emerson et Sergi Roberto. Si l’américain de 20 ans est au centre de rumeurs le liant au Bayern, c’est bien Sergi Roberto qui semble le plus proche désormais d’une arrivée en Allemagne.

Selon la presse ibérique, le Bayern aurait entamé des discussions avec la direction barcelonaise, pour obtenir le prêt avec option d’achat de l’espagnol. Sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2022, Sergi Roberto viendrait concurrencer Benjamin Pavard, qui oscille entre bonnes et moyennes performances au Bayern. Si le transfert venait à avoir lieu, l’Espagnol quitterait son club formateur où il a débuté en 2010. Auteur du terrible but de la remontada face au Paris Saint-Germain en 2017, le joueur a disputé plus de 300 rencontres avec le Barça.