PSG Mercato : FC Barcelone, c’est réglé pour Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 21:15

Intéressé par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le PSG accorde sa priorité à la star argentine du FC Barcelone. Un dossier pourtant très compliqué pour le club de la capitale française.

Accord trouvé pour la prolongation de Lionel Messi

Après plusieurs semaines de tractations et de montage financiers, le FC Barcelone se rapproche du but pour Lionel Messi. Le club catalan serait parvenu à un accord avec les instances dirigeantes du football espagnol afin de permettre à l’attaquant international argentin de rester en Liga. Javier Tebas et la Ligue espagnole de football bloquaient en effet la prolongation de Lionel Messi depuis plusieurs jours en raison d’une masse salariale colossale du club culé. L’instance dirigeante menaçait même de bloquer les premières recrues barcelonaises Memphis Depay, Sergio Aguero et Éric Garcia. Mais selon les informations du journal AS, une solution a finalement été trouvée entre la direction du Barça et la Liga.

Le Barça à l’attaque pour renflouer ses caisses

Mauvaise nouvelle pour le Qatar et le Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne devrait pas rejoindre Neymar au PSG cet été. Libre depuis le 30 juin dernier, le septuple Ballon d’Or va poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Le quotidien madrilène explique que les dirigeants blaugranas ont promis à la Liga un important dégraissage afin de rester dans les clous financiers de la Liga. Toujours selon la même source, les Catalans vont ainsi placer Antoine Griezmann sur le marché afin de renflouer ses caisses.

Toutefois, il faudra convaincre lattaquant international français de 30 ans puisque son agent a déjà confié dans les colonnes de L'Équipe qu'il ne compte pas s'en aller cet été. D’autres éléments comme Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite devraient également être vendus cet été. Le Barça devrait donc annoncer dans les jours à venir la prolongation de Messi.