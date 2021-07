OL : Grosse mise au point d'Aulas sur le Mercato des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 09:15

Jean-Michel Aulas a fait une mise au point sur le mercato estival de l’ OL jugé trop calme. Le président du club rhodanien a réagi ainsi à un article de L’Équipe.

Aulas, « l’ OL n’attend pas de vendre pour recruter »

« Pour le moment, le mercato de l' OL et de Lille OSC est à l'arrêt. Les Lyonnais souhaitent d'abord vendre… », a écrit le quotidien sportif mardi. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Jean-Michel Aulas. Via son compte Twitter, le président de l’Olympique Lyonnais a démenti l’information du média sportif. « Non, l’ OL n’attend pas de vendre pour recruter », a-t-il rectifié sur le réseau social.

Selon l’explication du président des Gones, son équipe « n’a pas de besoin spécifique à cet instant », alors que le journal sportif a évoqué « un attaquant d’envergure » réclamé par le nouvel entraîneur Peter Bosz. Le nouveau coach voudrait aussi le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, André Onana. L'équipe lyonnaise « dispose d’un groupe de qualité : avec une Académie au top, des retours de prêts, et déjà 2 arrivées », a rappelé Jean-Michel Aulas.

Mercato Lyon : Des retours de prêts et des départs

Au sujet des deux recrues lyonnaises de cet été, ce sont : Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres. Ils se sont engagés librement avec l’ OL, car ils étaient en fin de contra au Stade Rennais et au Vasco de Gama (Brésil). Concernant les joueurs de retour de prêt, il s'agit de : Moussa Dembélé (Atlético Madrid), Joachim Andersen (Fulham FC), Youssouf Koné (Hatayspor, Turquie), Jean Lucas (Stade Brestois), Jeff Reine-Adélaïde (OGC Nice) et Pape Cheikh Diop (Dijon FCO).

Par ailleurs, le capitaine et meilleur buteur de l' OL, Memphis Depay, est parti libre au FC Barcelone et le jeune défenseur Melvin Bard (20 ans) a été transféré au Gym. Très courtisés en ce moment et disposant d'un bon de sortie, Houssem Aouar et Maxwel Cornet pourraient faire l'objet d'un transfert cet été, en cas d'offres intéressantes.