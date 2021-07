OM Mercato : Benedetto à São Paulo, le deal se concrétise !

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2021 à 13:30

L'intérêt de São Paulo pour Dario Benedetto se concrétise de plus en plus. Selon les dernières indiscrétions, les dirigeants du club brésilien sont passés à l’action en vue du transfert de l’attaquant de l’ OM cet été.

OM Mercato : São Paulo négocie pour Dario Benedetto

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Le club olympien a déjà officialisé huit nouveaux renforts et s’active pour boucler sa neuvième recrue avec Pol Lirola. Mais l’ OM, en proie à une situation financière instable ces dernières saisons, devra nécessairement vendre afin de récupérer des liquidités et faire de la place aux nouveaux arrivants.

Les noms de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont annoncés sur le départ. Dario Benedetto fait également partie de cette liste de potentiels partants. L’attaquant argentin a perdu sa place de titulaire en attaquant depuis l’arrivée d'Arkadiusz Milik et est incertain de poursuivre à l’ OM cet été. Alertés par cette situation, les prétendants se bousculent alors pour arracher sa signature.

Outre Elche ou encore Boca Juniors, Dario Benedetto plaît à São Paulo FC, entraîné par son compatriote Hernan Crespo. Si cette piste était évoquée depuis plusieurs jours, il n’y avait rien de concret entre le club brésilien et l’Olympique de Marseille. Mais le journaliste Jorge Nicola annonce ce mercredi que São Paulo FC est entré dans le vif du sujet avec l’ OM en vue de son transfert.

Dario Benedetto prêté à São Paulo cet été ?

Le journaliste pour Yahoo Brésil explique en effet que São Paulo est en négociations très avancées avec l'Olympique de Marseille pour recruter Dario Benedetto sous la forme d’un prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas été dévoilé. La source précise par ailleurs que le salaire du buteur de 31 ans devra être réparti entre les deux clubs pour la réussite de l'opération. Cette proposition ne déplairait pas à la direction de l’ OM, désireuse de faire baisser sa masse salariale.

Les négociations entre les deus écuries auraient donc commencé à porter leurs fruits. Cependant, le dossier Dario Benedetto ne sera pas si simple à finaliser pour São Paulo. Car le buteur de 31 ans n’a jamais masqué son désir de rester à l’ OM, une équipe qui lui est très chère. En tout cas, la formation brésilienne se dit "optimiste" quant à l’issue des négociations.