FC Lorient Mercato : Un défenseur des Merlus scruté au Brésil

Publié par Thomas G. le 15 mars 2022 à 14:20

Le FC Lorient va devoir se préparer à recevoir des offres pour son défenseur brésilien, Igor Silva. Deux clubs brésiliens sont très intéressés par son profil.

FC Lorient Mercato : Igor Silva sur le départ

Selon Ekrem Konur, deux clubs brésiliens veulent recruter Igor Silva, il s’agit de São Paulo et Botafogo. Le défenseur brésilien de 25 ans a disputé 24 matches cette saison avec le FC Lorient, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Christophe Pélissier. Selon l’insider turc, les dirigeants Lorientais ont refusé deux offres de prêt de São Paulo et de Botafogo. Le FCL n'envisage pas un prêt, mais privilégierait la vente de son défenseur. Pour s’attacher les services du joueur de 25 ans, les courtisants devront débourser au minimum 4 millions d’euros. Le classement final des Merlus sera déterminant pour l’avenir d’Igor Silva qui souhaite rester dans l’élite. L’arrière droit était arrivé cet été en provenance de Croatie.

Le FCL en route pour le maintien ?

Le FC Lorient est actuellement 17e de Ligue 1 avec deux points de plus que l’AS Saint-Étienne (18e). Les hommes de Christophe Pelissier ont vu revenir les Verts dans leur rétroviseur ce qui complique leur opération maintien. Les Merlus ont remporté un match très important ce week-end face à Clermont, un concurrent direct. L’entraîneur du FCL, Christophe Pélissier, a déclaré après le match : « On voulait être costaud défensivement pour les rendre fébriles offensivement. On a réussi ce qu’on voulait faire. Pendant 60 minutes, ceux qui ont débuté le match ont fait de gros efforts. Et je savais que j’avais des armes sur le banc pour faire la différence. Bravo aux garçons.

Dans notre position, ce sont les points qui comptent, il faut être un peu plus pragmatique : être très costaud défensivement, très solide. Le chemin est tracé pour l’équipe. Et on est sur la bonne ligne de conduite pour une équipe qui veut se maintenir. » Cette victoire leur a permis de sortir de la zone de relégation et de redonner confiance au groupe après la débacle face à Lyon.