OM Mercato : Une grosse confirmation tombe pour Luis Henrique

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 06:35

Un club pousse pour recruter Luis Henrique cet hiver. Avec la signature de Cédric Bakambu, le Brésilien pourrait quitter l’ OM.

Un départ de Luis Henrique dans les tuyaux ?

Auteur d’un seul but, son unique depuis sa signature en 2020, et d’une passe décisive cette saison, Luis Henrique est loin d’enchanter à l’Olympique de Marseille. L’ailier brésilien réalise un nouvel exercice décevant avec l’ OM. À tel point qu’il est présenté comme un possible candidat au départ à Marseille. Un départ davantage possible avec la signature de Cédric Bakambu. L’attaquant congolais a frappé d’entrée pour ses premières minutes contre le RC Lens. L’ancien sochalien a inscrit le deuxième but du club phocéen lors de sa victoire face aux Sang et Or lors de la dernière journée. De quoi pousser Henrique vers la sortie cet hiver. L’ailier de 20 ans ne manque pas de prétendants, notamment au bercail.

OM Mercato : Une offensive brésilienne pour Henrique ?

Luis Henrique pourrait en effet retourner au Brésil lors de ce mercato d’hiver. Le nom de l’attaquant de l’Olympique de Marseille est associé à Sao Paulo depuis quelques jours. Un intérêt du club pauliste que vient de confirmer Rogerio Ceni. Henrique fait partie de la short-list du coach de la formation brésilienne en quête de renfort cet hiver. « Un joueur de vitesse à gauche, on ne pouvait pas le signer. Nous avons eu Douglas Costa, Soteldo... ce furent des négociations difficiles. Et d'autres, Luis Henrique, aujourd'hui avec Sampaoli, et David. Les gens essaient de s'adapter. Nous essaierons de trouver un joueur pour remplacer celui que nous ne pouvions pas amener à São Paulo pour le moment », a assuré l’ancien portier auriverde selon les propos relayés par le média local Terra. Reste maintenant à convaincre le principal intérêt qui souhaite terminer la saison avec l’ OM, club avec lequel il est encore lié jusqu’en 2025.