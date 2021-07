OM Mercato : C’est fait, Longoria tient sa neuvième recrue !

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2021 à 11:30

L’ OM ne s’arrête plus ! Avec déjà huit nouvelles recrues officialisées cet été, l'Olympique de Marseille est sur le point de boucler une neuvième arrivée.

OM Mercato : Pol Lirola de retour à Marseille ?

L'Olympique de Marseille continue d'enflammer le marché des transferts. Le club olympien se dirige cet été vers une dizaine de recrues, comme l’avait annoncé le président Pablo Longoria lors d’une rencontre avec les groupes de supporters. Le dirigeant phocéen a déjà officialisé l’arrivée de huit nouvelles recrues et s’active désormais pour récupérer Pol Lirola, prêté l’hiver dernier par la Fiorentina à Marseille.

Les dirigeants de l' OM ont entamé des négociations avec leurs homologues italiens afin de boucler son transfert définitif. Et après plusieurs semaines de négociations, tout semble désormais réuni pour le retour de Pol Lirola à l'Olympique de Marseille. Le journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet que « le deal est bouclé ». L’ OM et la Fiorentina auraient finalement trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Pol Lirola. Il ne resterait plus qu’à finaliser les derniers détails avant l’officialisation de son transfert, explique la source. Sauf un revirement de dernière minute, Pol Lirola va revenir à l' OM cet été, malgré l’intérêt pressant de l’Atalanta Bergame à son égard.

Pol Lirola a déjà tranché

Après un prêt intéressant à l’ OM, le latéral espagnol est retourné à la Fiorentina cet été. Pourtant, il n’a jamais caché son souhait de rester à Marseille. « C'est le club parfait pour moi, j'adorerais rester », déclarait-il en mai dernier. Le joueur de 23 ans pourrait donc voir son souhait s’accomplir durant ce mercato estival.

Toutefois, la presse française reste prudente sur le dossier. La Provence explique dans son édition du jour que l' OM a formulé une nouvelle offre à la Viola afin de boucler le transfert du joueur. De son côté, L'Équipe indique que les négociations entre les différentes parties engagées dans ce dossier avancent dans le bon sens. Une offre de 12M€, payée en plusieurs échéances, pourrait suffire à la Fiorentina pour acter le départ de son défenseur, qui s’est mis d'accord sur les termes de son futur contrat avec le club phocéen.