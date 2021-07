ASSE Mercato : Un ex-défenseur de l’OL proposé, Puel le recale

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 14:10

La priorité de l’ ASSE pendant ce mercato estival est la défense. Les représentants d’Emanuel Mammana ont proposé les services de ce dernier à Claude Puel. Mais le coach des Verts n’a pas accordé d’intérêt à cette offre.

L' ASSE a refusé les services d'Emanuel Mammana

À la recherche d’un défenseur pour combler le départ de Pape Abou Cissé à l'Olympiakos, l’ ASSE a eu une offre en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. En effet, les agents d’Emanuel Mammana ont proposé les services de leur protégé à Claude Puel. Une offre repoussée par le coach et manager général de l’AS Saint-Étienne, selon les informations du compte Twitter Sainté Inside. « L’ ASSE s’est vue proposer Emanuel Mamanna (ex-lyonnais). En fin de contrat dans un an, le Zénith était prêt à le libérer. Les Verts n'ont pas donné suite », a écrit la source. Refusé par l’ ASSE, l’arrière argentin a été prêté au FC Sotchi, pour la deuxième saison de suite. Il ne portera donc pas les couleurs stéphanoises, après avoir porté celles du voisin et ennemi lyonnais.

17 matchs disputés avec l'OL en Ligue 1

Emanuel Mamanna (25 ans) est un ancien défenseur de l’ OL. Le club de Ligue 1 l’avait recruté à River Plate (Argentine) en juillet 2016, contre un montant de 8,5 M€. Au bout d’une seule saison (2016-2017) à Lyon, il avait été transféré au Zénith Saint-Pétersbourg pour 16 M€. L'international argentin (3 sélections) avait disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, dont 17 en Ligue 1 pour un seul but marqué. Prêté à Sotchi la saison dernière, son contrat a finalement été prolongé avec les Bleus et Blancs, jusqu’à fin juin 2022. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du joueur proposé à l’ ASSE est de 3 millions d'euros.