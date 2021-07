PSG Mercato : Après Ramos, Leonardo proche d’un très gros coup

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2021 à 12:50

Sergio Ramos va évoluer sous le maillot du PSG la saison prochaine. Laissé libre par le Real Madrid, l’emblématique défenseur central espagnol s’est engagé en faveur du club de la capitale pour deux ans, soit jusqu’en juin 2023. Et Leonardo ne compte pas s’arrêter là.

Accord proche entre le PSG et le clan Paul Pogba

Après avoir enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain se rapproche d’un autre gros coup. D’après les révélations du média spécialisé Canal Supporters, les discussions « avancent dans le bon sens », selon le directeur sportif du PSG et le clan Pogba, « au point où un accord est proche d’être trouvé ». Le site sportif explique que si le club de la capitale n’était au départ « qu’une option » pour le milieu de terrain de Manchester United, « le début de mercato retentissant et les ambitions débordantes » du vice-champion de France l’ont convaincu.

À un an de la fin de son contrat avec les Red Devils, Paul Pogba« souhaite désormais rejoindre le Paris Saint-Germain en priorité ». Toujours selon la même source francilienne, d’un point de vue salarial, l’ancien joueur de la Juventus de Turin pourrait devenir le troisième joueur le mieux payé de l’effectif du PSG, derrière Neymar et Kylian Mbappé, si l’attaquant de 22 ans venait à prolonger son contrat. Une tendance confirmée par la presse britannique qui dévoile même le tarif fixé pour le joueur de 28 ans.

Mercato PSG : Paul Pogba disponible pour 50M€

Selon le Daily Mail, Paul Pogba pourrait bel et bien quitter Manchester United d’ici le 31 août prochain. Le journal anglais révèle que les négociations pour une prolongation avec le vice-champion de Premier League sont toujours en cours, mais le Paris Saint-Germain négocie aussi de son côté avec le milieu de terrain français. Selon la publication anglaise, les dirigeants mancuniens réclament 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat du champion du monde 2018.

Un accord aurait même déjà été trouvé avec son représentant Mino Raiola sur la durée et le montant du contrat. Tout pourrait donc s’accélérer la semaine prochaine, avec le retour de vacances de Paul Pogba. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait ajouter Pogba à la liste de ses belles acquisitions de cet été.