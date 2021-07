Arsenal Mercato : Les Gunners passent à l'offensive pour Locatelli

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 17:50

Selon le journaliste italien Rudy Galetti, Arsenal se prépare à formuler une offre à Sassuolo proche de la somme demandée de 40 millions d’euros, pour le milieu de terrain Manuel Locatelli. Très courtisé lors de ce mercato estival, notamment après un Euro 2020 remarquable, l'italien est dans le viseur de Mikel Arteta depuis plusieurs semaines. Si la Juventus s’est aussi positionnée pour le joueur de 23 ans, ce sont les Gunners qui semblent les plus à même de récupérer la pépite neriverdi.

C’est le journaliste italien Rudy Galetti qui révèle l’information, Arsenal s’apprête à formuler une offre conséquente pour enrôler l’une des sensations de l'Euro 2021, Manuel Locatelli. Mikel Arteta et ses dirigeants, qui font de l’italien leur priorité au milieu de terrain, vont proposer un montant proche des 40 millions d’euros demandés par le club de Sassuolo. On l'évoquait il y a quelques semaines, le club anglais n’est pas le seul à vouloir signer Locatelli, la Juventus de Turin piste aussi le joueur de 23 ans, mais n’a pour l’instant toujours pas formulé d’offres.

Si Arsenal se montre le plus entreprenant dans le dossier, le club n’est pas la priorité du milieu de Sassuolo, qui préférerait rester en Serie A et signer à la Vieille Dame la saison prochaine. Les Bianconeri seraient néanmoins dans l’idée d’inclure un joueur dans l’opération, le nom de Radu Dragusin revient beaucoup, et comme l’avance TuttoSport, le défenseur roumain de 19 ans, lancé par Pirlo cette saison, plait beaucoup aux dirigeants de Sassuolo.

À seulement 23 ans, Manuel Locatelli sort d’une saison remarquable en Serie A avec le club d'Émilie-Romagne, où le joueur aura disputé 34 rencontres et aura inscrit 4 buts. Formé à l’AC Milan, le milieu de terrain a été un élément essentiel des phases de poule de l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra où il aura même marqué un doublé contre la Suisse.