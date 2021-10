ASSE : Anthony Modeste explique son passage raté chez les Verts

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 22:33

Prêté à l’ ASSE à l’hiver 2021, Anthony Modeste a été un flop au sein de l’équipe de Claude Puel. Retourné dans son club d’origine (FC Cologne) à l’été, il donne la raison de son passage raté chez les Verts.

ASSE : Modeste victime de « pas mal de pépins physiques »

Recruter en janvier 2021 pour renforcer l’équipe de l’ ASSE en grande difficulté, Anthony Modeste n’a pas apporté le plus que les dirigeants stéphanois attendaient de lui. Il s’est blessé (pubalgie) et a finalement joué que 7 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 3 fois en 5 mois de contrat. L’avant-centre n’a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive en 292 minutes de jeu sous le maillot des Verts. Il a livré la cause principale de son échec à l’AS Saint-Étienne, sur beIN Sports. « J’ai eu pas mal de pépins physiques », a-t-il justifié.

Le joueur de 33 ans a commenté la situation difficile actuelle des Stéphanois ensuite. « La saison des Verts est assez compliquée. Après je pense qu'ils ont un coach qui ne va pas lâcher comme ça. Je l'ai connu 6 mois. Les joueurs sont derrière lui. Je pense que ça va bien se passer. Ils sont dans une mauvaise phase, mais tant que tu as l'envie et le courage tout peut arriver », a rassuré Anthony Modeste.

L'attaquant français décisif avec le FC Cologne

Ayant retrouvé le FC Cologne au terme de son prêt à l’ ASSE, Anthony Modeste a retrouvé son efficacité. Il a marqué 6 buts et offert une passe décisive en 9 apparitions en Bundesliga ce début de saison. Il dévoile le secret de son retour en forme. « Cette année j'ai fait une bonne préparation physique et ça paie aujourd'hui. C'est important quand on est un joueur de haut niveau. J'ai la confiance de mon coach, de mes coéquipiers. Je sais qu'une fois que j'ai ça je peux faire des choses bien sur le terrain », a-t-il expliqué. À noter qu'Anthony Modeste est sous contrat en Allemagne jusqu'en juin 2023 et sa cote est estimée à 1,6 M€.