ASSE Mercato : Officiel, Puel enregistre son premier renfort

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 21:10

Trois semaines après la fin de son contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma vient de signer un nouveau bail avec les Verts. Il poursuit ainsi l’aventure avec le club ligérien qu’il a intégré à l’été 2012. Cela, pour une saison supplémentaire.

ASSE : Romain Hamouma rempile pour une saison

L’ ASSE a fini par trouver un accord avec Romain Hamouma, trois semaines après la fin du contrat de l’attaquant. Ce mercredi 21 juillet, il a rempilé pour une année supplémentaire, soit jusqu’à fin juin 2022. « Le numéro 21 des Verts a signé un nouveau contrat d'un an avec l'AS Saint-Étienne. Il s'apprête à disputer sa dixième saison sous le maillot étoilé de son club de cœur », a officialisé le club ligérien. Le joueur de 24 ans a confié ses premières impressions, dans la foulée de sa signature. « Je suis très heureux. C’était une évidence de continuer à l’ ASSE », s’est-il réjoui.

« Je ne savais pas que j’allais autant m’installer. Dix ans (en 2022, ndlr), c’est énorme. C’est mon club, je suis très bien ici. J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le peuple vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça », a déclaré Romain Hamouma. Notons que ce dernier était annoncé vers le promu, l'ES Troyes AC, ces derniers jours.

Puel se réjouit de la signature d'Hamouma

Claude Puel a également apprécié la prolongation du polyvalent joueur (attaquant de pointe, ailier ou milieu offensif). « Romain est notre première recrue et nous serons très heureux, les joueurs et le staff, de le retrouver parmi nous jeudi à l'entraînement. Nous avons longuement échangé. Il ne se voyait pas ailleurs qu'à Saint-Étienne. L’ ASSE est son club », a-t-il expliqué.

Le manager général et entraîneur des Verts a encensé le natif de Lure, ensuite. « Romain Hamouma est un excellent joueur... Il sent le jeu. Et il est motivé pour donner le maximum, comme il l'a fait ces derniers mois. Il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa détermination pour une nouvelle saison et pourquoi pas plus », a-t-il souligné.

Pour rappel, Romain Hamouma a disputé 298 matchs sous le maillot vert toutes compétitions confondues et est devenu le meilleur buteur stéphanois du 21e siècle, avec 60 buts marqués sous le maillot stéphanois. Il a rejoint Sainté en juillet 2012, en provenance du SM Caen.