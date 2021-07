OL Mercato : L’agent d’Onana envoie un message à Aulas et Bosz

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2021 à 00:15

Alors que des médias néerlandais annoncent un accord imminent entre l’ OL et l’Ajax Amsterdam pour le transfert d'André Onana, l’agent du gardien de but a fait une mise au point, mercredi.

OL : L'agent d'Onana, « il n'y a rien de signé pour le moment »

Perter Bosz a exprimé son envie de faire venir André Onana à l’ OL, aux dirigeants du club rhodanien. Juninho et Jean Michel Aulas travaillent donc au transfert du portier de l’Ajax Amsterdam. Ce mercredi, le journaliste néerlandais Gino Haverkamp et le site Ajax ShowTime ont annoncé un accord proche entre les deux clubs en vue du transfert de l’international camerounais (18 sélections). Une information qui a fait réagir le représentant de ce dernier.

Interrogé par olympique-et-lyonnais.com, il a temporisé. « Il n'y a rien de signé pour le moment. Il y a des discussions entre les deux parties, mais rien n'est signé », a précisé le proche d’André Onana. Selon lui, « ces informations ne sont pas exactes à 100 % ». En d’autres termes, il existe un accord entre le gardien de but et l’ OL, mais pas entre le club rhodanien et son homologue néerlandais.

« Plusieurs options restent envisageables », selon le clan du portier

L’agent de joueurs a mis un coup de pression, ensuite, sur le coach des Gones Peter Bosz et le président Jean-Michel Aulas. « Plusieurs options restent envisageables », a-t-il lâché. Notons que le nom d’André Onana (25 ans) est associé à l’Inter Milan (champion d'Italie) ces derniers jours. Par ailleurs, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a eu André Onana sous ses ordres à l'Ajax Amsterdam, lors de l'unique exercice 2016-2017. Il souhaite faire venir son ancien poulain à Lyon, afin d'apporter la concurrence à Anthony Lopes (30 ans), indéboulonnable à l' OL depuis la saison 2013-2014.