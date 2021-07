Stade Rennais Mercato : La priorité de Léa Siliki connue

Publié par Ange A. le 23 juillet 2021 à 06:31

Pas dans les plans de Bruno Génésio, James Léa Siliki va aller se chercher du temps de jeu ailleurs. Courtisé en Ligue 1 et à l’étranger, le milieu de terrain de Rennes aurait tranché pour son avenir.

Bientôt la fin pour James Léa Siliki au Stade Rennais ?

Le Stade Rennais a perdu quelques cadres de son effectif cet été. Le capitaine Damien Da Silva, Steven Nzonzi et Clément Grenier ont quitté le club breton, tous en tant que joueurs libres. Le SRFC pourrait encore perdre des éléments durant le mercato estival. Outre le très convoité Eduardo Camavinga, des éléments comme Brandon Soppy et James Léa Siliki sont annoncés sur le départ. S’agissant du deuxième joueur cité, il n’entre pas pratiquement dans les plans de Bruno Génésio. Il n’a disputé que 8 minutes la saison dernière suite à l’arrivée du technicien lyonnais sur le banc du SRFC. Alors qu’il lui encore deux ans de contrat, le milieu de terrain va quitter les Rouge et Noir.

Une destination de prestige en tête après Rennes ?

James Léa Siliki ne manque pas de prétendant. Ces derniers jours, son nom a tour à tour été associé au RC Strasbourg puis au Stade Brestois. En Alsace, il pourrait retrouver son ancien entraîneur Julien Stéphan arrivé sur le banc du RCSA après son départ du Stade Rennais. Mais le milieu de 25 ans était annoncé plus proche de Brest avec qu’il aurait déjà trouvé un accord. Cependant, L’Équipe révèle que le natif de Sarcelles aurait changé d’avis face à l’intérêt du FC Valence. Le journal indique que le milieu serait « séduit par la perspective d’évoluer dans un club d’un tel calibre » et en aurait désormais fait sa priorité. Reste maintenant au Stade Rennais de s’accorder avec le club espagnol. Lequel souhaite recruter Léa Siliki sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui ne fait pas les affaires de Rennes qui attend une vente du milieu de terrain.