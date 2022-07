Stade Rennais Mercato : C'est fait, un milieu de terrain quitte le SRFC

Publié par Anthony le 19 juillet 2022 à 18:04

Stade Rennais Mercato : Alors que le dossier Kim Min-jae continue de faire parler de lui, un milieu de terrain du SRFC est sur le point de partir.

Stade Rennais Mercato : James Léa-Siliki s'en va

Annoncé depuis plusieurs jours sur le départ, James Léa-Siliki va être libéré de sa dernière année de contrat pour s'engager avec Estoril en D1 Portuguaise. Prêté par le Stade Rennais la saison dernière au Middlesbrough FC où il n'a joué que 11 matchs toutes compétitions confondues, l'international camerounais essaiera de gagner du temps de jeu dans sa nouvelle équipe pour tenter de gagner sa place avec les Lions Indomptables pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Arrivé à Rennes à 18 ans, le milieu relayeur a connu ses heures de gloire avec le Stade Rennais. Vainqueur de la Coupe de France en 2018-2019 où il participera à la séance de tirs au buts contre le PSG en finale et une aventure en Ligue Europa jusqu'en huitième de finale. Par la suite, James Léa-Siliki est de moins en moins utilisé et fut prêté à Middlesbrough toute la saison 2021-2022. Le joueur formé au PSG a joué 83 matches sous le maillot du SRFC trouvant 3 fois le chemin des filets et délivrant 6 passes décisives.

Stade Rennais Mercato : Un autre joueur formé par le PSG dans le viseur

Le Stade Rennais s'est positionné pour recruter Tanguy Kouassi du Bayern Munich. Avec la futur arrivée de Matthijs de Ligt, l'international français U20 envisagerait un départ cet été " en prêt ou en transfert définitif ". Une prolongation de deux ans a été formulée par le club bavarois, mais le défenseur formé au PSG voudrait changer d'air, une occasion qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd pour Bruno Genesio qui serait prêt à lui offrir une place de titulaire. La concurrence est rude, car plusieurs clubs allemands sont sur le dossier, tout comme l'OGC Nice qui garde un œil sur l'affaire.