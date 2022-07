Stade Rennais Mercato : Officiel, le SRFC boucle deux transferts

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 21:15

Stade Rennais Mercato : Le mercato du SRFC s’est accéléré ces dernières heures, sans le sens des départs. Deux joueurs ont quitté le club breton sur coup.

Stade Rennais Mercato : Güçlü transféré définitivement au FC Emmen

Pour faire la place à de nouveaux joueurs, le Stade Rennais a fait partir deux joueurs indésirables en Bretagne. Le premier est Metehan Güçlü. Prêté à Valenciennes en Ligue 2 lors de la saison 2020-2021, puis au FC Emmen aux Pays-Bas, de janvier à juin 2022, l’attaquant Franco-Turc ne jouera pas avec le SRFC cette saison. Il a été transféré définitivement au club promu dans l’élite néerlandaise à l’issue de la saison dernière.

« L’attaquant de 23 ans découvrira l’Eredivisie la saison prochaine. Prêté auparavant au FC Emmen avec lequel il a été promu en première division néerlandaise (9 matchs, 2 buts), Metehan Güçlü le rejoint définitivement. Un accord a été trouvé pour le transfert de l’attaquant franco-turc », a fait savoir le Stade Rennais, dans son communiqué officiel.

James Lea Siliki rejoint Estoril au Portugal

Dans la foulée de l’annonce du départ de l’international Espoir turc, le SRFC a aussi annoncé le départ de James Lea Siliki. Il a rejoint Estoril au Portugal. Après son prêt à Middlesbrough la saison dernière, le milieu de terrain de 26 ans est transféré définitivement, à un an de la fin de son contrat à Rennes. « Issu de l’Académie du Stade Rennais FC et vainqueur de la Coupe de France en 2019, 113 matchs professionnels en Rouge et Noir, James Lea Siliki va découvrir le championnat portugais. Le milieu de terrain rejoint le Grupo Desportivo Estoril Praia, 9e de la Liga Portugal la saison dernière », a communiqué le club breton. Le milieu de terrain formé à La Piverdière a défendu les couleurs rennaises entre 2016 et 2022. Il a inscrit pour 4 buts et délivré 7 passes décisives.