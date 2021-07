FC Lorient Mercato : Officiel, un premier renfort débarque !

Publié par Timothée Jean le 23 juillet 2021 à 16:58

Comme attendu, le FC Lorient a officialisé ce vendredi l’arrivée du défenseur Igor Silva. Le latéral droit brésilien s’est engagé avec les Merlus pour les cinq prochaines saisons.

FC Lorient Mercato : Igor Silva a signé jusqu’en juin 2026 !

Le FC Lorient se montre très discret sur le marché des transferts. Mais le mercato lorientais pourrait s’emballer dans les jours à venir. Les dirigeants lorientais viennent d’ailleurs de boucler leur première recrue estivale. Igor Silva s’est officiellement engagé avec le FC Lorient. Le latéral droit brésilien arrive en provenance du club croate d'Osijek et a paraphé un contrat de cinq ans à Lorient. Il est désormais lié au club français jusqu’en juin 2026.

« Le FC Lorient est ravi de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’Igor Silva, le latéral droit d’Osijek, pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur brésilien s’est engagé avec les Merlus jusqu’en juin 2026 », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club. L’officialisation de sa signature intervient au lendemain du départ d'Umut Bozok, prêté à Kasimpasa. Passé par l’AEK Larnaca (Chipre), l’Olympiakos Le Pirée (Grèce) puis le NK Osijek, (Croatie), le défenseur de 24 ans va donc découvrir un nouveau championnat, la Ligue 1, la saison prochaine.

Igor Silva livre ses premières impressions

Le défenseur brésilien n’a pas caché sa joie de rejoindre la France et a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. « Je suis heureux de rejoindre les rangs du FC Lorient et de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture (…) Je sais que j’intègre un club connu et reconnu en France, au sein d’un groupe de qualité. Cette équipe a su surmonter plusieurs obstacles l’an passé pour obtenir son maintien en Ligue 1. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, ce nouvel environnement et j’espère vite partager des émotions avec le public du Moustoir », a-t-il confié.

Soulignons qu’Igor Silva a disputé plus de 100 matchs professionnels durant sa jeune carrière. Le latéral droit brésilien mettra toutes ses qualités et son expérience étrangère au service du club lorientais. L’entraîneur Christophe Pelissier s’active également en coulisses pour faire venir de nouveaux renforts cet été.