Mercato OL : Jean-Michel Aulas réalise un coup somptueux au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 15:58

Jean-Michel Aulas et l’ OL comptent bien aller à la reconquête du titre perdu face au PSG en Division 1 cette saison. Et c’est précisément dans le club parisien qu'ils cherchent les arguments nécessaires pour y parvenir.

Jean-Michel Aulas signe Perle Morroni

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, considère autant son équipe masculine que celle des filles. L’homme d’affaires français ne lésine pas sur les moyens pour la section féminine de l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, avec sept trophées européens, l’OL féminin est le club français de sport collectif, toutes disciplines confondues, qui possède le plus important palmarès européen. Mais après un titre local perdu la saison dernière au profit du Paris Saint-Germain, les dirigeants veulent renforcer considérablement l’effectif de Sonia Bompastor afin d’aller à la reconquête de la Division 1 (D1 Ardema) la saison prochaine.

Et c’est justement au PSG que Jean-Michel Aulas puise ses nouvelles recrues. En effet, après la gardienne chilienne Christiane Endler, l’attaquante danoise Signe Bruun, la latérale gauche parisienne Perle Morroni vient de s’engager en faveur de l’équipe lyonnaise. Laissée libre par le PSG au terme de son engagement le 30 juin dernier, l’internationale française de 23 ans avait dans un premier temps signé un précontrat avec le Bayern Munich avant de changer d’avis, convaincue par le discours de Jean-Michel Aulas et son entraîneuse Sonia Bompastor.

L’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain a signé pour trois ans à l’OL, soit jusqu’en 2024. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’internationale française Perle Morroni, pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Avec le Paris-Saint-Germain, la latérale gauche a disputé 25 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et a été sacrée championne de France de D1 Arkema 2021. Âgée de 23 ans, l’internationale française (8 sélections) a également remporté le Championnat d’Europe U19 en 2016 », a écrit l’OL sur son site officiel. De son côté, la native de Montpellier n’a pas caché sa joie de rejoindre l’équipe du président Jean-Michel Aulas.

Mercato OL : La réaction de Perle Morroni

Après avoir paraphé son nouveau contrat, Perle Morroni a livré ses premières impressions sur le site du club lyonnais. Et l’ancienne défenseuse du Paris Saint-Germain a déjà hâte de faire connaissance avec les supporters olympiens. « Je suis très heureuse d’être à Lyon. Je commence à découvrir l’environnement, et je suis très contente d’arriver dans ce grand club qu’est l’Olympique Lyonnais. J’ai hâte de faire connaissance avec le public et de jouer les prochains matches », a déclaré Perle Morroni.