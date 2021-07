OM Mercato : Longoria prépare une vente à 20 M€ à Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 juillet 2021 à 23:18

Après avoir enregistré l’arrivée de huit nouveaux renforts cet été, le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’active désormais pour dégraisser l’effectif marseillais.

OM Mercato : Les joueurs que Longoria veut vendre

L’Olympique de Marseille est sans aucun doute l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen a bouclé l’arrivée de huit nouveaux renforts (la plupart sous forme de prêts) et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le défenseur de la Fiorentina, Pol Lirola pourrait faire son retour à Marseille dans les prochains jours.

Mais pour accomplir un tel mercato, l’ OM n’a pas trop le choix : il faudra vendre un certain nombre de joueurs cet été pour renflouer les caisses du club et faire de la place aux nouveaux arrivants. Les joueurs n’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, tels que Dario Benedetto ou encore Nemanja Radonjic, vont partir. Tandis que le minot marseillais, Boubacar Kamara ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Duje Caleta-Car, l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif marseillais, pourrait aussi servir d'actif pour remplir les caisses du club.

Longoria attend une offre de 20 M€ pour Caleta-Car

Conscient qu'il possède une belle cote sur le marché des transferts, Pablo Longoria souhaite donc toucher un joli chèque sur le probable départ du défenseur croate. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, les dirigeants de l’ OM attendraient une offre de 20 M€ pour libérer Duje Caleta-Car, dont le bail expire en juin 2023. Reste à savoir quel prétendant sera prêt à lâcher un tel montant pour le défenseur marseillais.

The Athletic révélait récemment que West Ham serait prêt à formuler une offre intéressante pour s’offrir le Croate. Naples et l’AC Milan seraient également sur ses traces. Le joueur de 23 ans pourrait ainsi rapporter quelques millions d’euros non négligeables, à l’heure où Pablo Longoria tente de trouver des liquidités pour l’ OM.