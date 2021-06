OM Mercato : 15 M€, Caleta-Car se dirige vers la Premier League ?

Publié par Timothée Jean le 11 juin 2021 à 12:57

Six mois après son transfert manqué à Liverpool, le défenseur de l' OM, Duje Caleta-Car, peut encore rêver de rejoindre la Premier League cet été. West Ham serait revenu à la charge pour son transfert.

OM Mercato : Caleta-Car, retour de flamme de West Ham

L’ OM va connaître un dégraissage massif lors de ce mercato estival. Le président Pablo Longoriaen parlait déjà lors d’une récente rencontre avec les supporters. Si de nouveaux renforts sont attendus, ce sont au total pas moins de 14 joueurs qui seront poussés vers la sortie durant le mercato. Et pas n’importe lesquels ! Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car font partie de cette liste de possibles partants.

L’ OM compte en grande partie sur les ventes de ces deux joueurs à forte valeur marchande pour financer son mercato. Et en ce qui concerne le défenseur croate, son départ de l’Olympique de Marseille se précise de plus en plus. Selon les informations de The Athletic, West Ham est revenu à la charge pour Duje Caleta-Car. Après une première tentative manquée lors du mercato hivernal, les Hammers seraient désormais décidés à boucler sa signature cet été. Le club britannique serait prêt à formuler une offre de 15 millions d'euros à l' OM pour son transfert. Mais si les Hammers souhaitent s’attacher les services du joueur de 24 ans, ils devront augmenter leur offre.

OM Mercato : Caleta-Car, c’est pas moins de 20 M€ !

En effet, l’Olympique de Marseille, en quête de liquidités pour renflouer ses caisses, n'est pas opposé au départ de son défenseur central. Le club olympien est ouvert à l’idée de vendre Caleta-Car, à condition de recevoir un joli chèque. Les dirigeants marseillais exigeraient pas moins de 20 millions d'euros pour son transfert. West Ham sait donc ce qu’il reste à faire pour s’attacher les services du Marseillais.