Bordeaux : Gérard Lopez prend une première décision forte

Publié par Ange A. le 24 juillet 2021 à 04:38

Attendu depuis plusieurs, Gérard Lopez a officiellement pris ses fonctions de propriétaire des Girondins de Bordeaux. Le nouveau patron du FCGB a pris une première mesure qui va plaire aux amoureux des Marine et Blanc.

L’entrée remarquée de Gérard Lopez chez les Girondins

Une nouvelle ère s’ouvre pour les Girondins de Bordeaux. Vendredi, Gérard Lopez est officiellement entré en fonction en tant que nouveau propriétaire du club au scapulaire. L’entrepreneur luxembourgeois débarque au FCGB sept mois après son départ de la présidence du Lille OSC. Les Marine et Blanc étaient sans propriétaire depuis le retrait du fonds américain King Street en avril. En conférence de presse, l’ancien dirigeant du LOSC a annoncé une première mesure symbolique. Il compte revenir au logo historique du club. « Faites bien attention à ce que je dis. On ne va pas revenir à l’ancien logo, on va revenir au logo des Girondins de Bordeaux […] Je sais qu’il y a des contraintes techniques sur certains maillots mais à partir de là, dès maintenant, on va revenir partout où on pourra à ce que doit être le logo des Girondins de Bordeaux », a-t-il lancé selon les propos relayés par le site du club.

Un objectif clair à Bordeaux

Lors de sa présentation, le nouveau patron des Girondins de Bordeaux a dévoilé ses objectifs. Pour des débuts, et au vu des délais réduits dont il dispose pour le mercato, il vise le Top 10 du championnat. « […] Sportivement on va essayer de viser la première moitié du tableau et l’objectif est, d’ici la troisième saison, commencé à jouer pour l’Europe », a-t-il indiqué. Pour y parvenir, le nouveau dirigeant bordelais entend inculquer la culture de la gagne chez les Girondins. « Celle de ne pas accepter d’être moyen et de ne pas accepter de perdre », a fait savoir l’entrepreneur de 49 ans.