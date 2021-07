PSG : Al-Khelaïfi justifie la prolongation de Pochettino

Publié par Ange A. le 24 juillet 2021 à 01:58

Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis janvier, Mauricio Pochettino vient de voir son contrat prolonger. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a justifié la prolongation du technicien argentin.

Mauricio Pochettino rempile avec le PSG jusqu’en 2024

Le Paris Saint-Germain a frôlé la saison blanche cette année. Vice-champion de France, le PSG a échoué en demi-finale de la Ligue des champions. La Coupe de France est le seul trophée soulevé par les Parisiens au terme de l’exercice 2020-2021. Malgré cette saison en demi-teinte, l’exécutif parisien vient de renouveler sa confiance envers Mauricio Pochettino. Arrivé sur le banc du club de la capitale en janvier suite au limogeage de Thomas Tuchel en décembre, le technicien argentin vient d’être prolongé par sa direction. Initialement lié à Paris jusqu’en juin 2022, le coach de 49 ans est désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2023. Une prolongation de son contrat justifiée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Des raisons de prolonger Pochettino selon Al-Khelaïfi

Pour le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino incarne les valeurs du club. Le dirigeant qatari se veut enthousiaste quant à l’avenir de l’Argentin avec le club francilien. « Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l’équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l’ambition et la vision du club pour l’avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l’avenir nous réserve », a confié le président parisien. Lequel espère donc que son entraîneur réalisera une saison 2021-2022 plus aboutie avec Paris.

Pour l’accompagner dans sa mission, Nasser Al-Khelaïfi a déjà recruté Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. D’autres renforts, dont Paul Pogba, sont annoncés au PSG après que le club aura réalisé quelques ventes. Le club de la capitale devant absolument réaliser quelques cessions pour s’éviter de nouvelles sanctions liées au fair-play financier.