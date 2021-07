LOSC Mercato : La raison du blocage pour le remplaçant de Maignan

Publié par ALEXIS le 24 juillet 2021 à 17:15

Le LOSC cherche toujours le successeur de Mike Maignan transféré à l’AC Milan pendant ce mercato estival. Robin Olsen, l’une de ses cibles lilloises est toujours bloquée à l’AS Rome. Sky Italia croit savoir l’une des raisons principales.

LOSC : Prise en charge du salaire d'Olsen, le problème ?

Pour remplacer Mike Maignan, transféré à l’AC Milan contre un montant estimé à 13 M€, le LOSC a coché le nom de Robin Olsen (31 ans). Mais le gardien de but de la Roma fait toujours partie de l'équipe du nouvel entraîneur de la Louve, José Mourinho. D’après les révélations du média, les négociations entre Lille OSC et le club de Serie A est au point mort. En d’autres termes, la direction de l’AS Roma et celle des Dogues n’ont pas avancé dans les discussions depuis des semaines selon la source. Pour les explications, le média croit savoir que la prise en charge du salaire de Robin Olsen est l’une des raisons principales du blocage. Évidemment, le club champion de France sollicite le natif de Malmö (Suède) sous la forme d'un prêt.

Robin Olsen coté à 3 M€

Robin Olsen est sous contrat à Rome jusqu’en juin 2023. Sa valeur marchande est estimée à 3 M€. Il n’était pas dans les plans de l’ancien entraîneur du club Romain, Paulo Fonseca. Pour preuve, le portier suédois a passé les deux dernières saisons en prêt. D’abord à Cagliari en 2019-2020, puis à Everton la saison dernière. Il avait disputé 17 matchs avec le club de Sardaigne et 11 avec les Toffees en Premier League. International suédois depuis janvier 2015, Robin Olsen a participé à l’Euro 2020 remporté par l'Italie. Il a disputé 4 matchs, soit 3 en phase de poule et le 8e de finale perdue contre l'Uktraine (1-2) après prolongation. Le gardien de but visé par le LOSC compte 48 sélections.