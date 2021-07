PSG Mercato : Le Paris SG attend le meilleur joueur de l’Euro 2020

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 07:35

Le PSG réalise un mercato explosif avec les signatures déjà officialisées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Dans les jours à venir, les supporters parisiens vont voir débarquer à la Factory le meilleur joueur de l’Euro 2020.

Gianluigi Donnarumma bientôt officialisé au PSG

Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Gianluigi Donnarumma a écrit une page d’histoire avec sa sélection d’Italie en finale de l’Euro 2021 contre l’Angleterre (1-1, 3-2 aux tirs au but). Le portier italien a réalisé deux superbes séances de tirs au but contre l’Espagne en demi-finale et surtout en finale contre l’Angleterre.

Le gardien de but formé à Milan a été le principal artisan de la victoire de la Squadra AzzuraIta lors de l’Euro. En fin de contrat chez les Rossoneri, le compatriote de Marco Verratti devrait donc débarquer dans la Ville Lumière dans les prochains jours puisqu’il n’a pas trouvé d’accord avec son club formateur pour une prolongation.

D’après plusieurs sources concordantes, Donnarumma a trouvé un accord avec le PSG sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2026, et un salaire de 12 millions d’euros annuels, bonus compris. Le jeune portier a passé sa visite à Rome et il ne reste plus que l’officialisation de sa signature qui devrait intervenir rapidement après la finale de l’Euro.

Donnarumma promet de prendre la parole sur son avenir

Interrogé par la Rai et Sky Sport après le succès de l’Italie en finale de l’Euro face à l’Angleterre, Gianluigi Donnarumma a évoqué toutes les rumeurs autour de son avenir ces dernières semaines. Profitant de la ferveur du sacre continental, l’ancien gardien de but de l’AC Milan a promis qu’il faire l’éclairage sur la suite de sa carrière dans les prochaines heures.

« Mon avenir ? J’ai tout mis de côté. Ma tête n’était concentrée que sur l’équipe et l’entraîneur. Au final ça a payé. L’expérience a beaucoup compté, mais je parlerai à partir de demain (lundi) », a déclaré le tout nouveau champion d’Europe. À noter que le futur concurrent de Keylor Navas a été élu « meilleur joueur de l’Euro 2020. »