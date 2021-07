PSG Mercato: Griezmann, une info explosive tombe pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 19:40

Poussé vers la sortie à Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être une option pour le PSG cet été. Le club de la capitale pourrait même avoir une réelle ouverture pour l’attaquant de 30 ans.

Griezmann pas intéressé par la Premier League

C’est officiel depuis vendredi et la conférence de presse du président du Barça Joan Laporta : en cas d’offre satisfaisante, Antoine Griezmann ne sera pas retenu durant ce mercato estival. Débarqué en 2019 contre un chèque de 120 millions d’euros, l’ancien avant-centre de l’Atlético Madrid pourrait déjà faire ses valises et quitter la Catalogne. En grandes difficultés financières, les Blaugranas doivent dégraisser et réduire considérablement leur masse salariale.

Possédant l’une des grosses valeurs marchandes du club, l’international français va donc être sacrifié pour notamment valider la prolongation de Lionel Messi auprès de la Liga. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Griezmann semble s’être fait une raison et accepté l’idée d’un départ. Selon l’émission El Chiriguinto, le champion du monde 2018 a dépêché expressément sa soeur et agent à Barcelone afin de négocier avec ses dirigeants et boucler son avenir avant son retour de vacances, la semaine prochaine.

Mais si son nom est associé à certains clubs anglais, notamment Tottenham pour remplacer éventuellement Harry Kane qui devrait rejoindre Manchester City, le compatriote de Kylian Mbappé n’envisage pas une arrivée en Premier League selon les informations de Sport. Une situation qui place le PSG en pole position pour accueillir le natif de Mâcon d’ici le 31 août. D’autant que l’Atlético Madrid ne semble pas aussi intéressé par un retour de Grizou.

Antoine Griezmann snobé par l’Atlético

En effet, si un retour à Madrid semblait la meilleure option pour Griezmann, le président de l’Atlético Enrique Cerezo a rapidement clarifié les choses en ce qui concerne ce dossier. « Pour autant que je sache, il n’y a pas de négociation. Du côté de Miguel Ángel Gil (le directeur général de l’Atlético), j’imagine que ce n’est pas le cas non plus, il me l’aurait dit. Griezmann est un joueur de Barcelone », a indiqué le patron des Colchoneros en conférence de presse.

Snobé par le club qui l’a révélé à l’Europe et ne souhaitant pas rejoindre l’Angleterre, Griezmann se trouve désormais à la portée du Paris Saint-Germain. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne devraient bouger dans ce dossier que si Kylian Mbappé part au Real Madrid cet été.