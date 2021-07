OM Mercato : Terrible nouvelle dans le dossier Coutinho

Publié par Ange A. le 25 juillet 2021 à 10:38

Sur le départ au FC Barcelone, Philippe Coutinho voit son nom associé à l’Olympique de Marseille. Mais pour la presse catalane, le Barça a déjà recalé le club phocéen.

Vers une douche froide pour l’OM dans le dossier Coutinho

Pablo Longoria ne lésine pas sur les moyens pour offrir un effectif compétitif à Jorge Sampaoli. L’Olympique de Marseille a déjà recruté huit joueurs cet été. Le président de l’OM compte enrôler au total 11 nouveaux joueurs d’ici la clôture du mercato estival. Le dirigeant olympien s’active donc pour boucler de nouvelles arrivées à La Commanderie. Après avoir recruté Konrad de La Fuente, le président marseillais espère encore frapper un autre coup au FC Barcelone. Indésirable aux yeux de Ronald Koeman, Philippe Coutinho est plus que jamais poussé vers le départ au Barça. Le président de Marseille espère donc profiter de l’occasion pour relancer le Brésilien. Cependant, le responsable marseillais se dirige vers un camouflet comme l’annonce la presse catalane.

Marseille déjà recalé par le Barça ?

Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone ne compte pas céder Philippe Coutinho à l’Olympique de Marseille. L’OM souhaite recruter le milieu offensif dans le cadre d’un prêt en prenant en charge une partie de son salaire. Mais pour le Barça, qui doit alléger sa masse salariale de peur d’entrer dans le collimateur de La Liga, un prêt n’est plus plausible pour le joueur de 29 ans. La direction des Blaugranas opte pour un transfert sec de la recrue la plus chère de son histoire. Le club catalan espère qu’un club anglais se positionne sur son Brésilien. L’ancien de Liverpool garde en effet une belle cote en Angleterre. Reste plus qu’à savoir quel pensionnaire de Premier League va tenter ce pari.