OGC Nice Mercato : Christophe Galtier tente un gros coup au LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 21:22

Désormais à l’OGC Nice, Christophe Galtier garde toujours un oeil sur le LOSC. Mais pour renforcer sa nouvelle équipe chez les Aiglons. Et l’entraîneur du club niçois vise gros.

Christophe Galtier veut arracher Burak Yilmaz au LOSC

Sacré champion de France en titre, Christophe Galtier a préféré quitter le LOSC sur cette note joyeuse pour aller tenter une autre aventure à l’OGC Nice. Une aventure qu’il aimerait vivre avec certains de ses anciens protégés à Lille. Auteur d’une fin de saison exceptionnelle avec les Dogues, qui a notamment permis au club lillois de détrôner le Paris Saint-Germain en Ligue 1, Burak Yilmaz est ainsi dans le viseur de son ancien mentor. D’après les informations du média transalpin TMW, l’attaquant de 36 ans est sur le départ tout comme Renato Sanches.

Arrivé gratuitement l’été passé en provenance de Besiktas, l’international turc n’a plus qu’un an de contrat avec Lille OSC. Christophe Galtier, qui connaît bien sa situation, aimerait le déloger de Luchin pour Nice. « Christophe Galtier fait tout pour faire venir son attaquant et international turc: Burak Yilmaz !!! », confirme l’Insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Mais l’affaire est encore loin d’être dite pour les Aiglons et Burak Yilmaz.

Burak Yilmaz est très convoité

En effet, selon les indiscrétions de Tutto Mercato, avant de signer Olivier Giroud en provenance de Chelsea, l’AC Milan a tenté de s’attacher les services de l’attaquant lillois. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions de Ligue 1, Burak Yilmaz intéresse également l’AS Roma et la Fiorentina. À la recherche d’un avant-centre d’expérience, les deux clubs italiens tout comme l’OGC Nice de Christophe Galtier aimeraient recruter le protégé de Jocelyn Gourvennec cet été. Engagé en Ligue des Champions, le champion de France en titre serait-il prêt à se séparer de l’un de ses meilleurs atouts offensifs à quelques jours de l’ouverture de la nouvelle saison ?

Affaire à suivre…