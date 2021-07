ASSE : La mise au point de Claude Puel sur Denis Bouanga

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 05:18

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a donné des nouvelles de Denis Bouanga. L’attaquant gabonais de l’ASSE était sorti suite à un choc lors du dernier match amical des Verts.

Des nouvelles rassurantes de Claude Puel pour Denis Bouanga

L’AS Saint-Étienne a créé la surprise en s’inclinant lors de son dernier match de préparation. L’ASSE s’est inclinée (3-2) face au Clermont Foot, promu en Ligue 1 cette saison. Durant cette rencontre, Claude Puel avait notamment perdu son attaquant Denis Bouanga. Le joueur de 26 ans est sorti à la 53e minute de jeu suite à un choc avec un adversaire. L’entraîneur stéphanois a donné des nouvelles de son ailier. Elles sont rassurantes. « Non pas de blessure, j’ai abrégé, il avait un petit peu de mal physiquement à répéter les efforts, il était un petit peu en dedans, il était mieux le match précédent. Cela fait partie des matchs de préparation où c’est encore un petit peu en dents de scie, le physique n’est pas uniforme chez les joueurs », a confié le coach de Sainté à En Vert et Contre Tous.

Une présaison compliquée pour les Verts

Contre Clermont, l’AS Saint-Étienne disputait son quatrième match de préparation. Jusqu’ici, les Verts n’ont enregistré qu’une seule victoire. C’était le 17 juillet contre Grenoble (2-1). Pour le reste, le club ligérien compte deux matchs nuls et une défaite. Pour leur prochaine sortie, les hommes de Claude Puel affronteront l’Olympique de Marseille mercredi à Gueugnon. Reste à savoir si Denis Bouanga sera de la partie face à l’OM. Le club du Forez va terminer sa préparation estivale samedi en Allemagne contre l’Eintracht Francfort. Une rencontre qui devrait se jouer devant 10 000 spectateurs. Les Verts lanceront ensuite leur saison à Geoffroy-Guichard dimanche le 8 août contre le FC Lorient lors de la 1re journée de Ligue 1 Conforama.