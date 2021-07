OM Mercato : Un deal à 8 M€ bientôt bouclé par Longoria ?

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 07:18

Pablo Longoria est particulièrement actif pour son premier mercato en tant que président de l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM serait proche de conclure une vente.

Pablo Longoria bientôt séparé d’un autre indésirable ?

L’Olympique de Marseille dispose déjà de huit recrues estivales. Avec un total de 11 renforts escomptés, Pablo Longoria entend encore boucler quelques signatures d’ici la clôture du mercato d’été. S’il se montre actif dans le sens des arrivées, le président de l’OM souhaite également enregistrer des entrées en cédant quelques joueurs durant le mercato. Alors que Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont présentés comme des joueurs bankables sur le départ, d’autres Marseillais peuvent également faire entrer de l’argent. C’est notamment le cas de Nemanja Radonjic dont l’avenir est plus qu’incertain avec le club phocéen. L’attaquant de 25 ans revient d’un prêt au Hertha Berlin. Il devrait prochainement faire ses valises.

Une offre sur la table pour Radonjic

L’Équipe assure en effet qu’un club allemand, dont l’identité n’a pas été révélée, a formulé une offre pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Selon le quotidien sportif, l’OM attend au moins 8 millions d’euros pour libérer Nemanja Radonjic de ses deux dernières années de contrat. Arrivé de l’Étoile Rouge de Belgrade en 2018 contre 12 millions d’euros, le Serbe (22 sélections/4 buts) n’est jamais parvenu à s’imposer sous la mythique tunique blanche. Lors du dernier exercice, il était d’ailleurs prêté au Hertha Berlin avec option d’achat en deuxième moitié de saison. Mais au vu de son bilan famélique (un but et deux passes décisives en 12 apparitions), le club allemand a décidé de le refourguer à Marseille. Depuis son transfert au club phocéen, il n’a inscrit que 8 buts et délivré 3 passes décisives. Reste maintenant à savoir si l’offre actuelle sur table de Pablo Longoria répondra à ses attentes.