AS Monaco Mercato: Inter, la succession de Hakimi réglée à l’ASM ?

L’Inter Milan a coché le nom d’un joueur de l’AS Monaco sur une liste de potentiels remplaçants d’Achraf Hakimi, transféré au PSG cet été. Informé de l’intérêt des Nerazzurri, le club du Rocher a fixé le tarif de son défenseur.

L'AS Monaco fixe le prix de Djibril Sidibé à 7 M€

Djibril Sidibé de l’AS Monaco fait partie des joueurs visés par l’Inter Milan pour prendre la place d’Achraf Hakimi vendu au Paris Saint-Germain à 70 M€ bonus compris. Le défenseur de l'Équipe de France est dans sa dernière année de contrat sur le Rocher. De ce fait, l’ASM ne le retiendra pas en cas d’offre concrète. D’ailleurs, le club de la Principauté a fixé le prix du polyvalent arrière latéral (droit ou gauche). Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco exige la somme de 7 M€ au départ, comme indemnité de transfert de Djibril Sidibé.

La valeur de ce dernier est évaluée à 8 M€ par Tranfermarkt. En plus du champion du monde français, Hector Bellerin (Arsenal), Alessandro Florenzi (AS Roma) ou encore Diogo Dalot (Manchester United) figurent sur la short list de l’Inter Milan, d’après la source.

Sidibé sur le départ après 5 saisons à l'ASM ?

Djibril Sidibé (29 ans) fait partie de la génération de l’AS Monaco, vainqueur de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue des champions lors de la même saison 2016-2017. Il avait été prêté à Everton lors de l’exercice 2019-2020, avant de retrouver le Rocher la saison dernière. Débarqué du LOSC en juillet 2016, le Franco-Malien a évidemment passé 5 saisons sous le maillot monégasques. Il totalise 148 matchs, toutes compétitions confondues avec le club Asémiste, pour 6 buts marqués et 23 passes décisives délivrées. International Tricolore, le N°29 de l'AS Monaco compte 18 sélections pour un but marqué en Bleu.