OM Mercato : Gros coup de froid dans ce dossier à 25 M€ !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2021 à 09:18

Défenseur de l’ OM, Duje Caleta-Car est fortement pressenti pour rebondir en Premier League cet été ? La presse italienne apporte cependant de nouvelles précisions sur le dossier.

OM Mercato : Duje Caleta-Car à Tottenham, un démenti tombe

Duje Caleta-Car à Tottenham ? Selon les informations obtenues par le journaliste transalpin Nicolo Schira, c’est une possibilité. L’Olympique de Marseille souhaite toucher un joli chèque sur son probable départ et le défenseur central n’a jamais caché son admiration pour le Premier League. Tant de raisons qui rendent ce transfert envisageable.

Pour le journaliste, il n’est donc pas farfelu de voir Duje Caleta-Car rejoindre Tottenham lors de ce mercato estival. D’autant plus que les Spurs seraient déjà passés à l’offensive dans ce dossier. Le confrère expliquait récemment que les dirigeants britanniques ont intensifié les discussions avec leurs homologues marseillais et seraient proches de trouver un accord pour son transfert.

Mais voilà que Fabrizio Romano jette un énorme coup froid sur le dossier. Le journaliste pour Sky Sport Italia a en effet démenti toutes discussions entre l’OM et Tottenham pour un éventuel transfert de Duje Caleta-Car. « Il ne se passe actuellement rien entre Tottenham et Duje Caleta-Car. Pas d'accord sur les termes personnels et même pas de discussions avec l'OM », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Tottenham a un autre défenseur dans le viseur

Le journaliste Fabrizio Romano explique ensuite que la piste prioritaire de Tottenham pour renforcer sa charnière défensive serait Christian Romero, le défenseur de l’Atalanta Bergame. À en croire le confrère, il faudrait donc retirer le Spurs de la liste des possibles prétendants pour Caleta-Car. Cependant d’autres clubs européens s’activent en coulisse pour arracher sa signature. Naples et West Ham seraient toujours à l’affût pour le défenseur marseillais, dont le bail expire en juin 2023. Sa valeur marchande estimée à 25 M€, selon Transfermarkt.