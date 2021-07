OGC Nice Mercato : Une 5e recrue estivale pour Galtier au Gym

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 15:18

L' OGC Nice tiendrait sa cinquième recrue estivale. Le club a bouclé le transfert de Pablo Rosario, milieu de terrain du PSV Eindhoven, selon les informations de Nice-Matin.

Christophe Galtier poursuit le renforcement de son effectif. Si l’on se fie aux informations du quotidien régional, l’ OGC Nice a bouclé l'arrivée de Pablo Rosario en provenance du PSV Eindhoven (en Eredivisie). « Le Gym et le PSV Eindhoven ont en effet trouvé un accord pour le transfert de Pablo Rosario sur la Côte d'Azur », a écrit la source, ce mardi. Si la signature du natif d'Amsterdam est officialisée, il deviendrait ainsi le cinquième renfort du club azuréen pendant ce mercato estival. Le transfert du milieu défensif aurait été conclu autour d’un montant de 6 M€, plus des bonus en vue. Pour le contrat, la durée serait de 4 saisons.

Le joueur de 24 ans débarquerait à l’ OGC Nice après le défenseur central Jean-Clair Todibo (option d’achat levée), l’arrière latéral gauche Melvin Bard (20 ans), Justin Kluivert (polyvalent milieu offensif de 22 ans), l’ailier droit Calvin Stengs (22 ans) et le milieu défensif Mario Lemina (27 ans). À en croire le journal, l'officialisation de la signature de Pablo Rosari est dans les tuyaux.

Qui est Pablo Rosario ?

Pablo Rosario est un international néerlandais (1 sélection). Il évolue avec l’équipe professionnelle du PSV Eindhoven depuis juillet 2017 avec laquelle il est sous contrat jusqu’en juin 2023. En 4 saisons sous le maillot du club néerlandais, il totalise 138 matchs disputés pour 5 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. La saison dernière, la potentielle recrue de l’ OGC Nice a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues, dont 29 en championnat, pour 26 titularisations, 1 but et 4 passes décisives. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la cote de Pablo Rosario est évaluée à 6 M€.