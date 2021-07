PSG : Nasser Al-Khelaïfi conclut un deal juteux pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 13:58

Il n’y a pas que sur le marché des transferts que le PSG comme les clubs les plus actifs d’Europe. En matière de développement, le club du président Nasser Al-Khelaïfi poursuit sa progression de ces dernières années.

PSG : Un nouveau partenariat officialisé !

L’information annoncée tôt ce matin par le journal L’Équipe vient d’être confirmée officiellement : « Autohero, la nouvelle vitrine virtuelle d’achat de véhicules d’occasion vérifiés, s’engage pour les prochaines saisons comme partenaire de l’équipe masculine de football du Paris Saint-Germain. » Après le Hertha Berlin, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi devient ainsi le deuxième club à s'engager avec le site de la firme allemande AUTO1. Selon le quotidien sportif, cet accord porte sur une durée de trois ans et devrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros annuels aux vice-champions de France.

Toujours selon la même source, le contrat maillot avec All, le programme de fidélité des hôtels Accor, qui rapporte environ 70 millions d’euros par an au Paris SG, arrive à son terme. Toutefois, l’accord initial signé entre le PSG et Accord prévoit une option de renouvellement pour trois années supplémentaires. Des discussions sont prévues à cet effet dans les jours à venir. Désireux de faire du club parisien le plus puissant de la planète, Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs prévoient également de chercher de nouveaux soutiens dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des pneumatiques ou des produits électroniques, dans l’avenir.

La réaction de Marc Armstrong, Chief Sponsorships Officer

Après la signature du nouveau partenariat signé, Marc Armstrong, le directeur des partenariats du Paris SG, a livré ses impressions sur le site officiel du club. « Nous sommes ravis d’accueillir Autohero dans la famille Paris Saint-Germain. Ensemble, nous partageons une même exigence d’excellence et de service, et l’ambition d’offrir aux supporters des expériences innovantes et ludiques », a déclaré le Chief Sponsorships Officer du Paris Saint-Germain.

Pour la petite histoire, lancée en France fin 2019, Autohero a déjà investi dans le sponsoring sportif outre-Rhin. La marque est le partenaire officiel de la catégorie de course automobile DTM, et plus récemment, la marque est devenue le partenaire principal du club de football Hertha BSC, à Berlin, fief des équipes Autohero.